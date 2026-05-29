Жизнь в глуши на карантине: несостоявшаяся няня сыновей Путина рассказала о своем опыте

Оказалось, что хоть в Кремле и считают врагом России "коллективный Запад", для своих детей от Алины Кабаевой Владимир Путин предпочитает нанимать гувернанток именно оттуда. Педагогам поставлена задача с ранних лет натаскать мальчиков на языковой уровень "образованных европейцев".

Журналисты расследовательского проекта "Система" (совместный продукт издания Настоящее Время и Радио Свобода) получил доступ к массиву документов и переписок, касающихся найма иностранных специалистов, воспитывающих сыновей 73-летнего Владимира Путина и 43-летней Алины Кабаевой (многократная чемпионка по художественной гимнастике, глава совета директоров ЗАО "Спорт-Экспресс", находится под персональными санкциями ЕС). Из него следует, что за последние восемь лет в семье работало не менее 20 иностранных гувернеров и гувернанток, преимущественно из западных стран, включая граждан стран НАТО – с которыми, по собственным словам Путина, Россия воюет в Украине. На их содержание семья тратила и продолжает тратить сотни тысяч долларов в год.

Те, с кем удалось связаться, попросили изменить их имена. Так, 34-летняя Эмма из Австрии знала только, что ее воспитанника зовут Ваня и ему четыре года. Она подготовилась и даже расписала план, в котором были прогулки по лесу и обучение немецкому языку. Когда Эмма в 2019 году прибыла в Россию, то оказалась в отеле в небольшом поселении Угловка в Новгородской области.

Няни жили в поселке Угловка, а не в резиденции Путина

"Если вы ожидаете пятизвездочный отель, а оказываетесь в отеле посреди ничего, вы будете чувствовать себя хуже. В психологии это называется эффектом контраста", – описывала позже свои неоправдавшиеся ожидания гувернантка.

Эмма попросила обеспечить специальное питание, подходящее под рекомендации ее диетолога. Но вскоре получила сообщение, что она не подходит для работы, на которую приехала устраиваться. Эмма улетела в Грац. Принимая приглашение на работу, Эмма понятия не имела, что ее несостоявшийся воспитанник – это четырехлетний сын президента России Владимира Путина, а Угловка – поселок и железнодорожная станция, расположенные вблизи одной из самых охраняемых резиденций Путина на Валдае.

Дети Путина и Кабаевой – что известно

В переписке с корреспонденткой Эмма подтвердила, что договаривалась о работе в России и что предложение это сопровождалось повышенной секретностью, но отказалась обсуждать детали своих переговоров с семьей, настоящей фамилии которой ей так и не сообщили.

Про Эмму и остальную прислугу детей Путина стало известно из документов и переписок, который журналистам передал источник, знакомый с деталями службы персонала кремлевского семейства.

Договор с нянями сыновей Путина

Данные, как сообщается, были проверены, они касаются 2017-2026 годов. Большая часть из них содержится в письмах, отправленных на почтовый ящик, которым пользуются Олеся Федина и Екатерина Головачева – двоюродные сестры Алины Кабаевой, известной спортсменки и матери младших детей Владимира Путина. Именно они нанимают иностранных нянь. Федина выступает как представительница семьи и передает пожелания по воспитательному процессу, а Головачева курирует финансовые и организационные вопросы. Имена родителей нигде не упоминаются: о них пишут в третьем лице, называют "семья" или "родители". Денежными вопросами занимается 78-летняя Ирина Тарасова, бывшая сотрудница Госзагрансобственности и Службы внешней разведки (СВР).

Судя по контексту переписки, именно Тарасова проводила собеседования с кандидатами на работу.

Няни и гувернеры, о которых идет речь, нанимались для детей Владимира Путина и Алины Кабаевой. Сам глава Кремля никогда не рассказывал о мальчиках, и подробности их жизни известны только из журналистских расследований. Старший из вероятных сыновей Путина, Иван, родился в 2015 году. Младший, Владимир – в 2019.

Оба сына Путина учат два иностранных языка

Иностранных воспитателей семья начала подыскивать еще в 2017 году, когда Ивану не было и двух лет. Уже в 2018 году в расписании трехлетнего Вани были английский, немецкий и музыка. Гувернеры и учили языку, и заботились о ребенке: так, учительница английского языка Аманда С. параллельно с погружением трехлетнего Вани в языковую среду должна была следить за тем, чтобы картофель в тарелке был размят, а бульон полностью покрывал макароны.

В начале 2024 года обсуждалось, что Ивана отправят в сочинский лицей "Сириус". Однако, судя по всему, никто из детей Путина в школу так и не пошел.

Выяснилось, что около 20 гувернеров из Великобритании, ЮАР, Новой Зеландии, Германии, Австрии и Ирландии работали на семью Путина с 2017 по 2015 гг. Они должны были создавать воспитанникам языковую среду и погружать их в занятия в игровой форме.

При этом сам Путин говорил, что проблема российских элит в том, что такие люди ментально находятся не с народом и поклоняются западной "высшей касте", "всячески подражая ей". В обычных российских школах сокращают часы изучения иностранных языков, но сыновья Путина должны были выучить минимум два иностранных языка в совершенстве. Как следует из стенограммы встречи Олеси Фединой с гувернантками в 2019 году, к четырем годам Иван должен был быть постоянно погружен в "языковую ванну". Его английская речь должна быть связной, как "речь грамотного европейца". К обучению немецкому языку выдвигались схожие требования.

При этом учительница из России была только одна: некая Полина, которая учила Ивана музыке.

В декабре 2018 года глава комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета Андрей Климов заявил, что в России нельзя допустить "трансформацию Дедов Морозов в Санта Клауса" и говорил о "духовном суверенитете" России. При этом сыновья Путина читали и учили стихи именно про "вражеского" Санта Клауса, которого в 2024 году "сбило" с неба российское ПВО.

Но при этом педагогам сыновей Путина запрещено навязывать воспитанникам "свои религиозные, политические или идеологические взгляды". Нельзя также "затрагивать темы сексуальных взаимоотношений или сексуального воспитания, не согласовав это предварительно с Нанимателем. Ни при каких обстоятельствах не затрагивать темы, связанные с ЛГБТ".

В феврале 2020 года при обсуждении контракта учительницы немецкого Кристины Г. работодатели настаивали, чтобы "подопечный" Иван в ролевых играх получал только мужские имена и, являясь амбидекстром, пользовался только правой рукой.

Няни писали отчеты о своей работе

Из переписок ясно, что Иван и Владимир крайне редко покидают свое уединенное убежище на Валдае. В зоопарке они были один раз – в 2019 году в Сочи.

Няни для сыновей Путина: меняются часто и сидят на карнатине

Все няни подписывают договор, в котором есть специфические пункты, касающиеся здоровья. Все няни Путиных-младших обязаны проходить медосмотр не только раз в год, но и каждый раз, когда сотрудник выезжает за пределы своей работы и возвращается назад: например, из отпуска. Кроме того, сотрудник обязан уведомлять семью о любых проблемах со здоровьем и рисках заражения – не только детей, но и взрослых.

Болеть на этой работе крайне нежелательно. Работодатель оплачивает только 6 дней больничного за полгода. Если няня слишком часто болела – ее увольняли. При этом живут няни и гувернеры не в резиденции, а в поселке Угловка. Им дают квартиру или комнату в гостиничном номере. Наниматель предупреждает: в квартиру (или номер) в любой момент могут подселить еще одного человека. Единственное, что гарантирует работодатель – отдельную комнату для каждого сотрудника и отдельный туалет с душем.

Персоналу оплачивают телефон, газ, электричество и интернет, кроме подписок на стриминговые каналы и личных международных звонков.

В изученных переписках несколько раз упоминается "деревня" или "лес": по всей видимости, речь идет о жизни вблизи резиденции Путина на Валдае. Сотрудникам оплачивают дорогу до резиденции из Москвы или Санкт-Петербурга (билеты до железнодорожной станции Угловка), а также билеты в Сочи, когда семья переезжает туда. В Сочи находится еще одна резиденция Путина, Бочаров Ручей.

Резиденция Путина на Валдае

Выезд в город из "семейного комплекса" самостоятельно был невозможен. Гувернантки Путина не ходят даже в магазин.Все нужное им предлагали заказывать онлайн и отдавать только предварительно обработав безопасными средствами.

Зарплаты – выше, чем в среднем по России. В среднем 8 тысяч долларов в месяц.

Полномасштабное вторжение России в Украину в начале 2022 года внесло свои изменения в быт семьи Путина.

Вокруг резиденции на Валдае, где семья традиционно проводила много времени, теперь, по подсчетам журналистов, стоит не менее 26 систем ПВО "Панцирь". Это один из самых защищенных зенитно-ракетными комплексами объектов в России. А семейство перестало ездить в Сочи, так как туда часто прилетали украинские дроны.

Резиденцию окружает кольцо ПВО

По состоянию на январь 2026 года в семье Путиных работали как минимум три иностранных няни: гражданка Боснии и Герцеговины София Б., гражданка Германии Ирэн Э. и гражданка ЮАР Кэрол Р. Суммарно в январе им выплатили более 45 тысяч долларов. Кэрол уже уволилась.

Одна из бывших иностранных гувернанток ответила на запрос журналистов и подтвердила, что работала в российской семье около трех месяцев, но ей ни разу не сказали, на кого именно она работала. В целом она была довольна, но отметила, что "была просто человеком, получающим команды и приказы".

