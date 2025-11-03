Путин хочет править почти до 100 лет и посадить в Кремль своего тайного сына, — СМИ

Тайный ребенок российского президента сейчас еще слишком мал, но к тому времени ему уже будет 35 лет и он сам сможет стать президентом. Однако у этого "блестящего" плана много недостатков.

Владимир Путин планирует стать одним из самых "долгоиграющих" правителей в мировой истории и фактически основать новую династию, сделав наследником на посту президента России собственного сына Ивана. Об этом пишет британский таблоид Daily Star.

Британские журналисты ссылаются на данные российского журналиста-расследователя Ильи Давлятчина и комментарии политолога и бывшего спичрайтера Путина Аббаса Галлямова.

По мнению расследователей, российский президент планирует оставаться у власти до 97 лет и, возможно, передать "ключи от Кремля" своему сыну Ивану, которому сейчас всего 10 лет.

Это якобы стало известно в ходе личной беседы Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина, в ходе которой они обсуждали тему долголетия и возможность дожить до 150 лет. Они не знали, что их разговор был подслушан, что вызвало беспокойство у китайских чиновников, которые попытались скрыть подробности разговора.

Путин и Си Цзиньпин обсуждали долголетие

Илья Давлятчин считает, что 73-летний Путин хочет основать собственную династию, но для этого ему придется прожить еще как минимум 20 с лишком лет.

"Мы даже знаем, до какого возраста Путин хочет дожить — 97 лет. Сейчас 2050 год. Все просто: тогда его старшему сыну Ивану исполнится 35 лет, и в этом возрасте можно избираться на пост президента России. Но есть одна проблема", — сообщил расследователь.

Владимир Путин публично не признает наличие у него детей, а также не признает своих отношений с бывшей гимнасткой Алиной Кабаевой, матерью Ивана и его брата Владимира.

Политолог и бывший спичрайтер Путина Аббас Галлямов предположил, что дочери президента могут быть более вероятными преемниками. "Это может быть одна из дочерей Путина… безусловно", — сказал он.

Мария Воронцова, 40 лет, — эндокринолог, занимающаяся исследованиями долголетия, а 38-летняя Катерина Тихонова, бывшая танцовщица рок-н-ролла, сейчас возглавляет Институт развития "Инопрактика", курирующий российские проекты по снижению зависимости от западных технологий.

Мария Воронцова и Катерина Тихонова

"Путин почему-то позволяет им потихоньку вмешиваться в политику. Они дважды выступали на Петербургском экономическом форуме, хотя, конечно, не блестяще. Но почему-то он сделал дочь Катерину Тихонову сопредседателем комиссии по импортозамещению… Ее можно выдвинуть буквально за три месяца – официального времени избирательной кампании вполне достаточно. Я не говорю, что это готовый сценарий. На самом деле, в нем очень много минусов", — считает Галлямов.

В современной России, которая взяла курс на патриархат и так называемые "традиционные ценности", крайне тяжело представить женщину, которая будет ею управлять.

Рекорд Путина – кого уже "пересидел" российский президент

Путин уже правит дольше, чем чилийский диктатор Аугусто Пиночет, остававшийся у власти 17 лет, лидер фашистской Италии Бенито Муссолини (20 лет), индонезийский диктатор Сухарто (20 лет) и глава социалистической Румынии Николае Чаушеску, расстрелянный революционерами в 1989 году после 24 лет правления.

Путин уже "пересидел" многих диктаторов

К окончанию своего возможного пятого президентского срока в 2036 году Путин превзойдет по длительности правления страной китайского "Великого кормчего" Мао Цзедуна, который правил 33 года. Если Путин просидит в Кремле до 2036 года, то обойдет диктаторов Испании и Португалии Франсиско Франко и Антониу ди Салазара, правивших по 36 лет.

Если Путин сможет реализовать свои планы и оставаться у власти до 2050 года, срок его правления превысит нахождение у власти ливийского диктатора Муаммара Каддафи, убитого после 42 лет правления, Ким Ир Сена, правившего 46 лет и лидера Кубинской революции Фиделя Кастро, занимавшего президентский пост 49 лет.

