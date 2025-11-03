Путін хоче правити майже до 100 років і посадити в Кремль свого таємного сина, — ЗМІ

Таємна дитина російського президента зараз ще надто мала, але на той час їй уже буде 35 років і вона сама зможе стати президентом. Однак у цього "блискучого" плану багато недоліків.

Володимир Путін планує стати одним із найбільш "довгограючих" правителів у світовій історії і фактично заснувати нову династію, зробивши спадкоємцем на посаді президента Росії власного сина Івана. Про це пише британський таблоїд Daily Star.

Британські журналісти посилаються на дані російського журналіста-розслідувача Іллі Давлятчіна і коментарі політолога і колишнього спічрайтера Путіна Аббаса Галлямова.

На думку розслідувачів, російський президент планує залишатися при владі до 97 років і, можливо, передати "ключі від Кремля" своєму синові Івану, якому зараз лише 10 років.

Це нібито стало відомо під час особистої бесіди Володимира Путіна і голови КНР Сі Цзіньпіна, під час якої вони обговорювали тему довголіття і можливість дожити до 150 років. Вони не знали, що їхню розмову підслухали, що викликало занепокоєння у китайських чиновників, які спробували приховати подробиці розмови.

Путін і Сі Цзіньпін обговорювали довголіття Фото: Getty Images

Ілля Давлятчин вважає, що 73-річний Путін хоче заснувати власну династію, але для цього йому доведеться прожити ще щонайменше 20 з гаком років.

"Ми навіть знаємо, до якого віку Путін хоче дожити — 97 років. Зараз 2050 рік. Усе просто: тоді його старшому синові Івану виповниться 35 років, і в цьому віці можна обиратися на посаду президента Росії. Але є одна проблема", — повідомив розслідувач.

Володимир Путін публічно не визнає наявність у нього дітей, а також не визнає своїх стосунків із колишньою гімнасткою Аліною Кабаєвою, матір'ю Івана і його брата Володимира.

Політолог і колишній спічрайтер Путіна Аббас Галлямов припустив, що дочки президента можуть бути більш імовірними наступниками. "Це може бути одна з дочок Путіна... безумовно", — сказав він.

Марія Воронцова, 40 років, — ендокринолог, що займається дослідженнями довголіття, а 38-річна Катерина Тихонова, колишня танцівниця рок-н-ролу, зараз очолює Інститут розвитку "Інопрактика", що курирує російські проєкти зі зниження залежності від західних технологій.

Марія Воронцова і Катерина Тихонова Фото: Twitter

"Путін чомусь дозволяє їм потихеньку втручатися в політику. Вони двічі виступали на Петербурзькому економічному форумі, хоча, звичайно, не блискуче. Але чомусь він зробив дочку Катерину Тихонову співголовою комісії з імпортозаміщення... Її можна висунути буквально за три місяці — офіційного часу виборчої кампанії цілком достатньо. Я не кажу, що це готовий сценарій. Насправді, у ньому дуже багато мінусів", — вважає Галлямов.

У сучасній Росії, яка взяла курс на патріархат і так звані "традиційні цінності", вкрай важко уявити жінку, яка буде нею керувати.

Рекорд Путіна — кого вже "пересидів" російський президент

Путін уже править довше, ніж чилійський диктатор Аугусто Піночет, який залишався при владі 17 років, лідер фашистської Італії Беніто Муссоліні (20 років), індонезійський диктатор Сухарто (20 років) і очільник соціалістичної Румунії Ніколає Чаушеску, розстріляний революціонерами 1989 року після 24 років правління.

Путін уже "пересидів" багатьох диктаторів Фото: Скриншот

До закінчення свого можливого п'ятого президентського терміну у 2036 році Путін перевершить за тривалістю правління країною китайського "Великого керманича" Мао Цзедуна, який правив 33 роки. Якщо Путін просидить у Кремлі до 2036 року, то обійде диктаторів Іспанії та Португалії Франсіско Франко і Антоніу ді Салазара, які правили по 36 років.

Якщо Путін зможе реалізувати свої плани і залишатися при владі до 2050 року, термін його правління перевищить перебування при владі лівійського диктатора Муаммара Каддафі, вбитого після 42 років правління, Кім Ір Сена, який правив 46 років, і лідера Кубинської революції Фіделя Кастро, який обіймав президентський пост 49 років.

