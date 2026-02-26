Живут в полной изоляции: журналисты выяснили, где находятся сыновья Путина

Российские оппозиционные СМИ в очередной раз попытались узнать хоть что-то о таинственных сыновьях Путина от Алины Кабаевой. Наследников диктатора зовут Иван и Владимир, а само существование детей тщательно засекречено.

Журналисты "Навальный LIVE" опубликовали сюжет, в котором рассказали о детях главы Кремля Владимира Путина. В частности о самых младших его отпрысках, про которых известно крайне мало.

Справедливости ради стоит отметить, что своих старших дочерей Путин также скрывал. Но Катерина и Мария появились в первом браке с Людмилой Путиной так что про них известно немного больше. Обе учились в немецкой школе, потому что их взросление пришлось на период службы Путина в ГДР.

После школы дочери Путина пошли учиться в университеты. Мария на биолога, а Катерина - на японоведа. При этом фактически на занятиях обеих никогда и не видели. А однокурсники рассказывали, что преподаватели занимались с ними отдельно. В итоге они обе живут под другими фамилиями – Катерина стала Тихоновой, а Мария – Воронцовой. Сейчас они занимаются бизнесом и чаще появляются на публике, но никогда прямо не говорится, что они дочери Путина. Также сообщается, что у Путина есть внуки, но их количество и возраст неизвестны.

Відео дня

Дочерей Путина тоже скрывали, но менее тщательно Фото: Можем объяснить

Но как выяснили журналисты, у главы Кремля точно есть еще два сына от Алины Кабаевой, которые живут в полной изоляции от внешнего мира. Их зовут Иван и Владимир, а по документам они Спиридоновы. Фамилия, судя по всему, выбрана в честь отчества деда Путина.

Старший Иван родился в Швейцарии, младший – три года спустя уже в Москве. Если их мать периодически появляется на публике, хоть и очень редко, то сыновей Путина никто никогда не видел

Чтобы устроиться работать в семью и ухаживать за Иваном и Владимиром-младшим, нужно пройти двухнедельный карантин и полное медицинское обследование. А еще фактически дать согласие на полную изоляцию без контактов с внешним миром.

"Любой их каприз выполняется, а все резиденции, в которых они живут, они воспринимают как личное владение. Иван и Владимир очень редко видят своих родителей, но постоянно окружены охраной, гувернерами и другим персоналом", — заявляют журналисты.

Среди их охранников — личный адъютант Путина Виталий Кеменов. Постоянно они проживают в резиденции на Валдае. Персонал для сводных братьев нанимает компания, которая принадлежит одной из дочерей Путина. Других детей в резиденциях на Валдае.

Резиденция Путина на Валдае Фото: Команда Навального

"Социализация сыновей Путина проходит через общение с прислугой… Старший сын Путина Иван уже пьет и ест только из собственной посуды. Наверняка, как и у отца, у него есть любимая кружка", - заявляют расследователи и отмечают, что за детьми постоянно следуют походная лаборатория. Специалисты проверяют всю их еду на предмет яда, даже если это рыба, которую они поймали на рыбалке.

У Ивана и Владимира есть по машине с водителем. Кроме основного дома, на президентском участке есть также дом для занятий, спа-центр и хоккейная площадка. Там Иван порой играет со своим отцом. Воспитывают их по-армейски: в 9 утра они уже завтракают, делают уроки до обеда, а после дневного сна – занимаются спортом. Они изучают английский и немецкий и играют со своими пони, кроликами и сенбернаром.

Кабаева изредка выходит в свет, но всегда без детей Фото: Фонтанка

Иногда дети путешествуют. Они ездили в Сочи, в Санкт-Петербург, в Новоогарево и в аннексированный Крым. Чтобы перемещаться, семья использует одну из десяти яхт, также у них есть бронепоезд, шесть самолетов и девять вертолетов.

"Все знают, кто дети Обамы и Трампа, а их публичность даже выше, чем самого Путина. Что касается сыновей самого диктатора, они и вовсе растут в золотой клетке, изолированы от мира простых россиян. Поэтому, не дай бог эта власть достанется им по наследству", - резюмируют журналисты.

При этом в ночь на 27 января художественную галерею Galerie L в Париже уничтожили неизвестные злоумышленники, разрисовав ее антипутинскими лозунгами. Здесь несколько месяцев работает Елизавета Кривоногих (Луиза Розова), которую называют "непризнанной дочерью" Владимира Путина.

А также Фокус писал, что у главы Кремля очень амбициозные планы – он хочет жить до ста лет и готовит сына Ивана, как своего наследника.