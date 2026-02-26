Живуть у повній ізоляції: журналісти з'ясували, де перебувають сини Путіна

Російські опозиційні ЗМІ вкотре спробували дізнатися хоч щось про таємничих синів Путіна від Аліни Кабаєвої. Спадкоємців диктатора звуть Іван і Володимир, а саме існування дітей ретельно засекречено.

Журналісти "Навальний LIVE" опублікували сюжет, у якому розповіли про дітей глави Кремля Володимира Путіна. Зокрема про наймолодших його нащадків, про яких відомо вкрай мало.

Справедливості заради варто зазначити, що своїх старших дочок Путін також приховував. Але Катерина і Марія з'явилися в першому шлюбі з Людмилою Путіною, тож про них відомо трохи більше. Обидві навчалися в німецькій школі, тому що їхнє дорослішання припало на період служби Путіна в НДР.

Після школи дочки Путіна пішли вчитися в університети. Марія на біолога, а Катерина — на японознавця. При цьому фактично на заняттях обох ніколи й не бачили. А однокурсники розповідали, що викладачі займалися з ними окремо. У підсумку вони обидві живуть під іншими прізвищами — Катерина стала Тихоновою, а Марія — Воронцовою. Зараз вони займаються бізнесом і частіше з'являються на публіці, але ніколи прямо не говориться, що вони дочки Путіна. Також повідомляється, що у Путіна є онуки, але їхня кількість і вік невідомі.

Дочок Путіна теж приховували, але менш ретельно Фото: Можем объяснить

Але як з'ясували журналісти, у глави Кремля точно є ще два сини від Аліни Кабаєвої, які живуть у повній ізоляції від зовнішнього світу. Їх звуть Іван і Володимир, а за документами вони Спірідонови. Прізвище, судячи з усього, обрано на честь по батькові діда Путіна.

Старший Іван народився у Швейцарії, молодший — через три роки вже в Москві. Якщо їхня мати періодично з'являється на публіці, хоч і дуже рідко, то синів Путіна ніхто ніколи не бачив

Щоб влаштуватися працювати в сім'ю та доглядати за Іваном і Володимиром-молодшим, потрібно пройти двотижневий карантин і повне медичне обстеження. А ще фактично дати згоду на повну ізоляцію без контактів із зовнішнім світом.

"Будь-який їхній каприз виконується, а всі резиденції, в яких вони живуть, вони сприймають як особисте володіння. Іван і Володимир дуже рідко бачать своїх батьків, але постійно оточені охороною, гувернерами та іншим персоналом", — заявляють журналісти.

Серед їхніх охоронців — особистий ад'ютант Путіна Віталій Кеменов. Постійно вони проживають у резиденції на Валдаї. Персонал для зведених братів наймає компанія, яка належить одній із дочок Путіна. Інших дітей у резиденціях на Валдаї.

Резиденція Путіна на Валдаї Фото: Команда Навального

"Соціалізація синів Путіна проходить через спілкування з прислугою... Старший син Путіна Іван уже п'є і їсть тільки з власного посуду. Напевно, як і в батька, у нього є улюблений кухоль", — заявляють розслідувачі і зазначають, що за дітьми постійно слідує похідна лабораторія. Фахівці перевіряють усю їхню їжу на предмет отрути, навіть якщо це риба, яку вони зловили на риболовлі.

У Івана та Володимира є по машині з водієм. Крім основного будинку, на президентській ділянці є також будинок для занять, спа-центр і хокейний майданчик. Там Іван часом грає зі своїм батьком. Виховують їх по-армійськи: о 9 ранку вони вже снідають, роблять уроки до обіду, а після денного сну — займаються спортом. Вони вивчають англійську та німецьку і граються зі своїми поні, кроликами та сенбернаром.

Кабаєва зрідка виходить у світ, але завжди без дітей Фото: Фонтанка

Іноді діти подорожують. Вони їздили до Сочі, до Санкт-Петербурга, до Новоогарьова і в анексований Крим. Щоб переміщатися, сім'я використовує одну з десяти яхт, також у них є бронепоїзд, шість літаків і дев'ять вертольотів.

"Усі знають, хто діти Обами і Трампа, а їхня публічність навіть вища, ніж самого Путіна. Що стосується синів самого диктатора, вони і зовсім ростуть у золотій клітці, ізольовані від світу простих росіян. Тому, не дай бог ця влада дістанеться їм у спадок", — резюмують журналісти.

При цьому в ніч на 27 січня художню галерею Galerie L у Парижі знищили невідомі зловмисники, розмалювавши її антипутінськими гаслами. Тут кілька місяців працює Єлизавета Кривоногих (Луїза Розова), яку називають "невизнаною дочкою" Володимира Путіна.

А також Фокус писав, що у глави Кремля дуже амбітні плани — він хоче жити до ста років і готує сина Івана, як свого спадкоємця.