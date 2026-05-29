Життя в глушині на карантині: невдала няня синів Путіна розповіла про свій досвід

Виявилося, що хоч у Кремлі і вважають ворогом Росії "колективний Захід", для своїх дітей від Аліни Кабаєвої Володимир Путін воліє наймати гувернанток саме звідти. Педагогам поставлено завдання з ранніх років натаскати хлопчиків на мовний рівень "освічених європейців".

Журналісти розслідувального проекту "Система" (спільний продукт видання "Настоящее Время" і "Радіо Свобода") отримали доступ до масиву документів і листувань, що стосуються наймання іноземних фахівців, які виховують синів 73-річного Володимира Путіна і 43-річної Аліни Кабаєвої (багаторазова чемпіонка з художньої гімнастики, голова ради директорів ЗАТ "Спорт-Експрес", перебуває під персональними санкціями ЄС). З нього випливає, що за останні вісім років у сім'ї працювало щонайменше 20 іноземних гувернерів і гувернанток, переважно із західних країн, включно з громадянами країн НАТО — з якими, за власними словами Путіна, Росія воює в Україні. На їхнє утримання сім'я витрачала і продовжує витрачати сотні тисяч доларів на рік.

Ті, з ким вдалося зв'язатися, попросили змінити їхні імена. Так, 34-річна Емма з Австрії знала тільки, що її вихованця звати Ваня і йому чотири роки. Вона підготувалася і навіть розписала план, у якому були прогулянки лісом і навчання німецької мови. Коли Емма 2019 року прибула до Росії, то опинилася в готелі в невеликому поселенні Угловка в Новгородській області.

Няні жили в селищі Угловка, а не в резиденції Путіна

"Якщо ви очікуєте п'ятизірковий готель, а опиняєтеся в готелі посеред нічого, ви почуватиметеся гірше. У психології це називається ефектом контрасту", — описувала пізніше свої невиправдані очікування гувернантка.

Емма попросила забезпечити спеціальне харчування, яке підходило б під рекомендації її дієтолога. Але незабаром отримала повідомлення, що вона не підходить для роботи, на яку приїхала влаштовуватися. Емма полетіла в Грац. Приймаючи запрошення на роботу, Емма й гадки не мала, що її невдалий вихованець — це чотирирічний син президента Росії Володимира Путіна, а Куглівка — селище і залізнична станція, розташовані поблизу однієї з резиденцій Путіна, що найбільше охороняються, на Валдаї.

Діти Путіна і Кабаєвої — що відомо

У листуванні з кореспонденткою Емма підтвердила, що домовлялася про роботу в Росії і що пропозиція ця супроводжувалася підвищеною секретністю, але відмовилася обговорювати деталі своїх перемовин із сім'єю, справжнього прізвища якої їй так і не повідомили.

Про Емму та іншу прислугу дітей Путіна стало відомо з документів і листувань, які журналістам передало джерело, знайоме з деталями служби персоналу кремлівського сімейства.

Договір із нянями синів Путіна

Дані, як повідомляється, було перевірено, вони стосуються 2017-2026 років. Більша частина з них міститься в листах, надісланих на поштову скриньку, якою користуються Олеся Федина і Катерина Головачова — двоюрідні сестри Аліни Кабаєвої, відомої спортсменки і матері молодших дітей Володимира Путіна. Саме вони наймають іноземних нянь. Федина виступає як представниця сім'ї і передає побажання щодо виховного процесу, а Головачова курирує фінансові та організаційні питання. Імена батьків ніде не згадуються: про них пишуть у третій особі, називають "сім'я" або "батьки". Грошовими питаннями опікується 78-річна Ірина Тарасова, колишня співробітниця Держприкордонвласності та Служби зовнішньої розвідки (СЗР).

Судячи з контексту листування, саме Тарасова проводила співбесіди з кандидатами на роботу.

Няні та гувернери, про яких ідеться, наймалися для дітей Володимира Путіна й Аліни Кабаєвої. Сам глава Кремля ніколи не розповідав про хлопчиків, і подробиці їхнього життя відомі тільки з журналістських розслідувань. Старший із імовірних синів Путіна, Іван, народився 2015 року. Молодший, Володимир — 2019-го.

Обидва сини Путіна вчать дві іноземні мови

Іноземних вихователів сім'я почала підшукувати ще 2017 року, коли Івану не було й двох років. Уже 2018 року в розкладі трирічного Вані були англійська, німецька та музика. Гувернери і навчали мови, і дбали про дитину: так, учителька англійської мови Аманда С. паралельно із зануренням трирічного Іванка в мовне середовище мусила слідкувати, щоб картопля в тарілці була розім'ятою, а бульйон повністю покривав макарони.

На початку 2024 року обговорювалося, що Івана відправлять у сочинський ліцей "Сіріус". Однак, судячи з усього, ніхто з дітей Путіна до школи так і не пішов.

З'ясувалося, що близько 20 гувернерів із Великої Британії, ПАР, Нової Зеландії, Німеччини, Австрії та Ірландії працювали на сім'ю Путіна з 2017 до 2015 рр. Вони мали створювати вихованцям мовне середовище і занурювати їх у заняття в ігровій формі.

При цьому сам Путін говорив, що проблема російських еліт у тому, що такі люди ментально перебувають не з народом і поклоняються західній "вищій касті", "всіляко наслідуючи її". У звичайних російських школах скорочують години вивчення іноземних мов, але сини Путіна мали вивчити щонайменше дві іноземні мови досконало. Як випливає зі стенограми зустрічі Олесі Фединої з гувернантками 2019 року, до чотирьох років Іван мав бути постійно занурений у "мовну ванну". Його англійська мова має бути зв'язною, як "мова грамотного європейця". До навчання німецької мови висували схожі вимоги.

При цьому вчителька з Росії була тільки одна: така собі Поліна, яка вчила Івана музики.

У грудні 2018 року голова комісії Ради Федерації із захисту державного суверенітету Андрій Клімов заявив, що в Росії не можна допустити "трансформацію Дідів Морозів у Санта Клауса" і говорив про "духовний суверенітет" Росії. При цьому сини Путіна читали і вчили вірші саме про "ворожого" Санта Клауса, якого 2024 року "збило" з неба російське ППО.

Але при цьому педагогам синів Путіна заборонено нав'язувати вихованцям "свої релігійні, політичні або ідеологічні погляди". Не можна також "зачіпати теми сексуальних взаємовідносин або сексуального виховання, не погодивши це заздалегідь із Наймачем. За жодних обставин не зачіпати теми, пов'язані з ЛГБТ".

У лютому 2020 року під час обговорення контракту вчительки німецької Христини Г. роботодавці наполягали, щоб "підопічний" Іван у рольових іграх отримував тільки чоловічі імена і, як амбідекстр, користувався тільки правою рукою.

Няні писали звіти про свою роботу

З листувань зрозуміло, що Іван і Володимир вкрай рідко залишають свій відокремлений притулок на Валдаї. У зоопарку вони були один раз — 2019 року в Сочі.

Няні для синів Путіна: змінюються часто і сидять на карнатині

Усі няні підписують договір, у якому є специфічні пункти, що стосуються здоров'я. Усі няні Путіних-молодших зобов'язані проходити медогляд не тільки раз на рік, а й щоразу, коли працівник виїжджає за межі своєї роботи і повертається назад: наприклад, із відпустки. Крім того, співробітник зобов'язаний повідомляти сім'ю про будь-які проблеми зі здоров'ям і ризики зараження — не тільки дітей, а й дорослих.

Хворіти на цій роботі вкрай небажано. Роботодавець оплачує тільки 6 днів лікарняного за півроку. Якщо няня занадто часто хворіла — її звільняли. При цьому живуть няні та гувернери не в резиденції, а в селищі Угловка. Їм дають квартиру або кімнату в готельному номері. Наймач попереджає: у квартиру (або номер) у будь-який момент можуть підселити ще одну людину. Єдине, що гарантує роботодавець — окрему кімнату для кожного працівника та окремий туалет із душем.

Персоналу оплачують телефон, газ, електрику та інтернет, окрім підписок на стримінгові канали та особистих міжнародних дзвінків.

У вивчених листуваннях кілька разів згадується "село" або "ліс": найімовірніше, йдеться про життя поблизу резиденції Путіна на Валдаї. Співробітникам оплачують дорогу до резиденції з Москви або Санкт-Петербурга (квитки до залізничної станції Угловка), а також квитки в Сочі, коли сім'я переїжджає туди. У Сочі розташована ще одна резиденція Путіна, Бочаров Ручей.

Резиденція Путіна на Валдаї

Виїзд у місто з "сімейного комплексу" самостійно був неможливий. Гувернантки Путіна не ходять навіть до крамниці, усе потрібне їм пропонували замовляти онлайн і віддавати тільки попередньо обробивши безпечними засобами.

Зарплати — вищі, ніж у середньому по Росії. У середньому 8 тисяч доларів на місяць.

Повномасштабне вторгнення Росії в Україну на початку 2022 року внесло свої зміни в побут сім'ї Путіна.

Навколо резиденції на Валдаї, де сім'я традиційно проводила багато часу, тепер, за підрахунками журналістів, стоїть щонайменше 26 систем ППО "Панцир". Це один із найбільш захищених зенітно-ракетними комплексами об'єктів у Росії. А сімейство перестало їздити в Сочі, оскільки туди часто прилітали українські дрони.

Резиденцію оточує кільце ППО

Станом на січень 2026 року в сім'ї Путіних працювали щонайменше три іноземні няні: громадянка Боснії і Герцеговини Софія Б., громадянка Німеччини Ірен Е. і громадянка ПАР Керол Р. Сумарно в січні їм виплатили понад 45 тисяч доларів. Керол уже звільнилася.

Одна з колишніх іноземних гувернанток відповіла на запит журналістів і підтвердила, що працювала в російській родині близько трьох місяців, але їй жодного разу не сказали, на кого саме вона працювала. Загалом вона була задоволена, але зазначила, що "була просто людиною, яка отримувала команди і накази".

