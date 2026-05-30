Мріяла про розлучення з перших днів: колишня дружина Путіна поділилася подробицями сімейного життя

У липні 1983 року Володимир Путін одружився з уродженкою Калінінграда Людмилою Шкребньовою, а 2013 року вони розлучилися за обопільною згодою. Однак, як стверджується, вже на другий день після весілля Людмила Путіна хотіла кинути чоловіка.

Людмила Шкребньова три з половиною роки "бігала" за Путіним, поки він з нею не одружився. Про це пише видання "Гордон".

За словами колишнього радянського розвідника, письменника Сергія Жирнова, який живе у Франції, один із приятелів Путіна "за великим блатом" дістав чотири квитки на концерт Аркадія Райкіна і пішов туди зі знайомою, яка взяла із собою подругу, стюардесу "Аерофлоту" Людмилу.

Вона закохалася в Путіна і залицялася до нього три з половиною роки, а той уникав її і на півтори години спізнювався на побачення.

Володимир і Людмила Путіни

При цьому колишній російський банкір Сергій Пугачов, який також живе у Франції, розповів, що Людмила Путіна хотіла кинути чоловіка вже на другий день після одруження, акцентуючи на його дивацтвах, що реалізуються в нестандартних пристрастях.

Наприклад, 2006 року під час прогулянки територією Кремля Путін підійшов до незнайомого хлопчика, задер йому майку і поцілував у живіт. Також на зустрічі зі школярами Путін жартував про "гумову попу", нагадав Пугачов.

Зі свого боку політичний оглядач, телеведучий Євген Кисельов зазначав, що у подружжя були "складні стосунки". Ще до того, як Путін став президентом, політтехнологи обговорювали, чи не слід йому розлучитися.

Людмила Путіна, вважає Кисельов, презирливо ставилася до свого чоловіка. Зокрема, прочитавши книжку "Від першої особи", до якої увійшли спогади людей, які знали главу Кремля в різні періоди життя, вона беапеляційно висловилася про Путіна своїй подрузі.

"Ну що ж, раніше тільки я знала, що він ідіот, а тепер уся країна знатиме", — процитував Людмилу Путіну Кисельов, уточнивши, що замість "ідіота" було вжито значно міцніше слово.

Польська письменниця і журналістка Христина Курчаб-Редліх, яка досліджувала біографію Путіна, вважає, що той "ґвалтував свою дружину словами". За часів життя в НДР, будучи співробітником Будинку радянсько-німецької дружби в Дрездені, Володимир Путін ніколи не допомагав своїй дружині і лише критикував її.

Канцлер Німеччини Ангела Меркель із чоловіком і Володимир Путін із дружиною Людмилою 6 червня 2007 року

Згодом Путін від словесного насильства перейшов до рукоприкладства, розповідав Пугачов.

"Не можна йому пити. Ти розумієш, який він садист? Зараз вип'є — почне щипати, тиснути, якісь прийоми дзюдо на мені показувати. Я потім тиждень у синцях ходжу", — переказав Пугачов розмову з дружиною Путіна, з яким він іноді випивав.

Нагадаємо, 2023 року стало відомо, що ексдружина Путіна, яка вийшла заміж за бізнесмена Артура Очеретного, збагатилася на війні РФ проти України.

Також Фокус писав, що екс-дружина Путіна до 2024 року скупила в Європі нерухомості на 600 млн рублів, найбільше у Франції, Іспанії та Швейцарії.

Крім того, журналісти з'ясували, де живуть сини Путіна від Аліни Кабаєвої Іван і Володимир. За документами вони Спірідонови.