Дочь Путина работает в галерее Парижа, где выставляют картины художники из Украины, — очевидцы

Елизавета Кривоногих, предполагаемая внебрачная дочь президента РФ Владимира Путина, работает в художественной галерее в Париже. В этом месте выставляют работы украинские и российские художники, выступающие против войны.

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Об этом рассказала российская оппозиционная журналистка и художница Анастасия Родионова.

По ее словам, до нее дошел слух, что Кривоногих работает куратором выставок в Studio Albatros и L gallery. Первая галерея находится в историческом месте, которое связано с первой волной "белой эмиграции" во Францию. За последние три года там выставлялись российские и украинские художники.

"Я верю в презумпцию невиновности и что дети не несут ответственность за преступления родителей. Но в разгар войны столкновение человека из семьи бенефициаров режима с его жертвами недопустимо", — подчеркивает Родионова.

Художница считает, что в условиях полномасштабной войны в Украине организаторы публичных мероприятий должны показывать максимальную прозрачность и повышенную чуткость.

Директор площадок "L association" Дмитрий Долинский, которому принадлежат две вышеуказанные галереи, сказал, что не спрашивает сотрудников об их родословной.

"Об L association говорит не то, кто там работает, а художники, которые выставляют картины на площадках и характер мероприятий", — заметил он.

Напомним, Елизавета Кривоногих ранее признавалась в огромной симпатии к Украине и заявляла, что ненавидит войну.

СМИ показывали роскошный пентхауз дочери Путина в историческом центре Санкт-Петербурга. Цена апартаментов до начала большой войны составила 1,7 миллионов фунтов стерлингов.