Журналисты показали шикарный пентхауз тайной дочери путина Луизы Розовой

А данные о квартире в Санкт-Петербурге за 1,7 миллионов фунтов стерлингов стали доступны после слива данных "Яндекс Еды"

Несколькими днями ранее в открытом доступе оказались личные данные клиентов сервиса "Яндекс Еда". Среди "слитой" информации — имена, номера телефонов и адреса, куда курьеры отвозили заказы. Так, журналисты выяснили подробности о Луизе Розовой, 19-летней предполагаемой дочери Владимира Путина и мультимиллионерши Светланы Кривоногих. Об этом пишет Daily Mail.

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По последним данным, Луиза Розова и ее мать проживали в роскошном жилом комплексе "Фонтанка 76" в Санкт-Петербурге.

В описании говорится, что ЖК расположен "в историческом центре Санкт-Петербурга в 5 минутах от Невского проспекта и обладает инфраструктурой и сервисом пятизвездочного отеля. Дом рассчитан на 77 квартир и 4 пентхауса с функциональными планировками от 1 до 4 спален площадью от 124 до 526 кв.м. Все квартиры продаются с полной отделкой и меблировкой по авторскому проекту от Roberto Molon".

[ + – ] ЖК "Фонтанка 76", куда Луиза Розова заказывала еду Фото: fontanka76

Стоимость пентхауса составляла до вторжения РФ в Украину и до наложения санкций – 1,7 миллионов фунтов стерлингов.

Данные "Яндекс Еды" показывают, что Розова именно сюда неоднократно заказывала еду. Журналист из команды оппозиционера Навального даже написал твит, в котором отметил, что стоимость апартаментов в рублях около 170 миллионов. "Вау, у любовницы Путина Светланы Кривоногих есть квартира почти в 400 (!!!) квадратов на набережной Фонтанки. Спасибо за информацию Луизе Владимировне, которая заказывала туда еду! Кв.метр там стоит примерно 430-440к, значит квартира Кривоногих обошлась примерно в 170 млн!", — написал Емельянов, проанализировав слитые в Сеть данные.

Фото: fontanka76 Фото: fontanka76 Фото: fontanka76 Фото: fontanka76 Фото: fontanka76 Фото: fontanka76 Фото: fontanka76

Напомним, впервые данные о Луизе (Елизавете) Розовой и ее матери Светлане Кривоногих появились еще в 2020 году. Никто из них, равно, как президент РФ не комментировали информацию о своем родстве.

Впрочем, оставалось неясным, как уборщица Кривоногих, выросшая в питерской коммуналке, стала обладательницей горнолыжного курорта "Игора" в Ленинградской области, где любит отдыхать Путин, мультимиллионершей и заполучила немало ценной недвижимости, в том числе и в Монако, где она сейчас с дочерью может находиться.

Тогда упоминалась и недвижимость в Санкт-Петербурге, владелицей которой являлась Кривоногих, но без подробностей.

Луиза до недавнего времени была весьма публичной особой. Она вела странички в соцсетях, снималась в рекламе и даже запустила собственный модный лейбл. Но теперь ее страницы закрыты. И где она точно находится неизвестно. Также и прочие дочери Путина, а также его предполагаемая пассия Алина Кабаева. По слухам, бывшая гимнастка и четверо ее детей живут в Швейцарии.