Журналісти показали шикарний пентхаус таємної дочки Путіна Луїзи Розової

А дані про квартиру в Санкт-Петербурзі за 1,7 млн фунтів стерлінгів стали доступними після зливу даних "Яндекс Їжі".

Декількома днями раніше у відкритому доступі опинилися особисті дані клієнтів сервісу "Яндекс Їжа". Серед "злитої" інформації — імена, номери телефонів та адреси, куди кур'єри відвозили замовлення. Так, журналісти з'ясували подробиці про Луїзу Розову, 19-річну ймовірну доньку Володимира Путіна та мультимільйонерки Світлани Кривоногих. Про це пише Daily Mail.

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За останніми даними, Луїза Розова та її мати проживали в розкішному житловому комплексі "Фонтанка 76" у Санкт-Петербурзі.

В описі йдеться, що ЖК розташований "в історичному центрі Санкт-Петербурга за 5 хвилин від Невського проспекту і має інфраструктуру та сервіс п'ятизіркового готелю. Будинок розрахований на 77 квартир і 4 пентхауси з функціональними плануваннями від 1 до 4 спалень площею від 124 до 526 кв. м. Усі квартири продаються з повним оздобленням та меблюванням за авторським проєктом від Roberto Molon".

[ + – ] ЖК "Фонтанка 76", куди Луїза Розова замовляла їжу Фото: fontanka76

Вартість пентхауса становила до вторгнення РФ в Україну та до накладення санкцій – 1,7 млн фунтів стерлінгів.

Дані Яндекс Їжі показують, що Розова саме сюди неодноразово замовляла їжу. Журналіст з команди опозиціонера Навального навіть написав твіт, у якому зазначив, що вартість апартаментів у рублях близько 170 мільйонів. "Вау, у коханки Путіна Світлани Кривоногих є квартира майже в 400 (!!!) квадратів на набережній Фонтанки. Дякуємо за інформацію Луїзі Володимирівні, яка замовляла туди їжу! Кв. метр там коштує приблизно 430-440к, отже квартира Кривоногих обійшлася приблизно в 170 млн!", — написав Ємельянов, проаналізувавши злиті в мережу дані.

Фото: fontanka76 Фото: fontanka76 Фото: fontanka76 Фото: fontanka76 Фото: fontanka76 Фото: fontanka76 Фото: fontanka76

Нагадаємо, вперше дані про Луїзу (Єлизавету) Розову та її матір Світлану Кривоногих з'явилися ще 2020 року. Ніхто з них, як і президент РФ не коментували інформацію про свою спорідненість.

Втім, залишалося незрозумілим, як прибиральниця Кривоногих, яка виросла в пітерській комуналці, стала володаркою гірськолижного курорту "Ігора" в Ленінградській області, де любить відпочивати Путін, мультимільйонеркою і придбала чимало цінної нерухомості, зокрема і в Монако, де вона наразі з дочкою перебуває.

Тоді згадувалась і нерухомість у Санкт-Петербурзі, власницею якої була Кривоногих, але без подробиць.

Луїза донедавна була дуже публічною особою. Вона вела сторінки в соцмережах, знімалася в рекламі і навіть запустила свій модний лейбл. Але тепер її сторінки закриті. І де вона точно перебуває, невідомо. Також і інші дочки Путіна, а також його ймовірна пасія Аліна Кабаєва. За чутками, колишня гімнастка та четверо її дітей живуть у Швейцарії.