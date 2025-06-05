Дочка Путіна працює в галереї Парижа, де виставляють картини художники з України, — очевидці

Єлизавета Кривоногих, ймовірна позашлюбна дочка президента РФ Володимира Путіна, працює в художній галереї в Парижі. У цьому місці виставляють роботи українські та російські художники, які виступають проти війни.

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Про це розповіла російська опозиційна журналістка і художниця Анастасія Родіонова.

За її словами, до неї дійшла чутка, що Кривоногих працює куратором виставок у Studio Albatros і L gallery. Перша галерея розташована в історичному місці, яке пов'язане з першою хвилею "білої еміграції" до Франції. За останні три роки там виставлялися російські та українські художники.

"Я вірю в презумпцію невинуватості і що діти не несуть відповідальності за злочини батьків. Але в розпал війни зіткнення людини з сім'ї бенефіціарів режиму з його жертвами є неприпустимим", — підкреслює Родіонова.

Художниця вважає, що в умовах повномасштабної війни в Україні організатори публічних заходів повинні показувати максимальну прозорість і підвищену чуйність.

Директор майданчиків "L association" Дмитро Долинський, якому належать дві вищевказані галереї, сказав, що не питає співробітників про їхній родовід.

"Про L association говорить не те, хто там працює, а художники, які виставляють картини на майданчиках і характер заходів", — зауважив він.

Нагадаємо, Єлизавета Кривоногих раніше зізнавалася у величезній симпатії до України і заявляла, що ненавидить війну.

ЗМІ показували розкішний пентхауз дочки Путіна в історичному центрі Санкт-Петербурга. Ціна апартаментів до початку великої війни становила 1,7 мільйона фунтів стерлінгів.