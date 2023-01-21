Враг Путина опасается за свою жизнь после пули в конверте и угроз, — СМИ

По информации журналистов, в зловещем письме бывшему сотруднику российских спецслужб в качестве обратного адреса был указан лондонский крематорий Патни-Вейл.

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Бежавший в Великобританию бывший разведчик ФСБ Борис Карпичков теперь вынужден опасаться за свою жизнь после как, получил пулю и угрозы убийством в конверте. Об этом сообщает The Mirror.

В зловещем письме бывшему сотруднику российских спецслужб в качестве обратного адреса был указан лондонский крематорий Патни-Вейл.

"Сдохни, подонок. Скоро ты умрешь, корчась в страшных муках", — так начиналось письмо.

Карпичков сказал, что ни британская полиция, ни МИ5 его не защищают.

"Мне и моей семье больше, чем когда-либо, нужно безопасное убежище. Но они не будут тратить деньги на его обеспечение", — объяснил он, добавив, что он просыпается в страхе, боясь, что каждый новый день станет последним.

"Моя единственная защита сейчас — это моя собственная смекалка и навыки противодействия слежке", — отметил бывший разведчик.

[ + – ] Бежавший в Великобританию бывший агент ФСБ Борис Карпичков

Перебежчик Карпичков — один из многочисленных оппонентов президента РФ Путина, которым приходится думать о личной безопасности из-за возможной мести со стороны глава Кремля.

Отправленное письмо было подписано кодовым именем, которое разведчик использовал применительно к одному из агентов и которое было известно только ФСБ.

Сообщается, что в письме упоминалось о "маслине", сленговое слово, означающее пуля.

"Ты получишь ту же маслину в лоб — прямо между глаз. Английские полицейские и спецслужбы тебя не защитят. У нас везде есть надежные контакты", — говорилось в письме.

Напомним, что СБУ задержала российского агента в Одесской области, который помогал РФ в подготовке ракетного удара. В Измаиле один из чиновников по заданию кураторов из РФ собирал данные об украинских военных и объектах инфраструктуры в регионе.

Ранее Фокус сообщал, что Европарламент проголосовал за "трибунал для Путина", однако есть ряд нюансов. По мнению европарламентариев, высшее руководство РФ и Беларуси должно понести ответственность за развязанную в Украине войну. Но эксперты отмечают, что Путин может стать "неприкасаемым" из-за международного иммунитета.