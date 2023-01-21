Ворог Путіна побоюється за своє життя після кулі в конверті та погроз, — ЗМІ

За інформацією журналістів, у зловісному листі колишньому співробітнику російських спецслужб зворотньою адресою було вказано "лондонський крематорій Патні-Вейл".

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Колишній розвідник ФСБ Борис Карпічков, який утік у Велику Британію, тепер змушений побоюватися за своє життя після того, як отримав кулю і погрози вбивством у конверті. Про це повідомляє The Mirror.

У зловісному листі колишньому співробітнику російських спецслужб у якості зворотньої адреси було зазначено лондонський крематорій Патні-Вейл.

"Здохни, покидьок. Скоро ти помреш, корчачись у страшних муках", — так починався лист.

Карпічков сказав, що ні британська поліція, ні МІ5 його не захищають.

"Мені й моїй сім'ї більше, ніж будь-коли, потрібний безпечний притулок. Але вони не витрачатимуть грошей на його забезпечення", — пояснив він, додавши, що прокидається в страху, боячись, що кожен новий день стане останнім.

"Мій єдиний захист зараз — це моя власна кмітливість і навички протидії стеженню", — зазначив колишній розвідник.

[ + – ] Колишній агент ФСБ Борис Карпічков, який утік до Великобританії.

Перебіжчик Карпічков — один із численних опонентів президента РФ Володимира Путіна, яким доводиться думати про особисту безпеку через можливу помсту з боку Кремля.

Відправлений лист був підписаний кодовим ім'ям, яке розвідник використовував стосовно одного з агентів, і яке було відомо лише ФСБ.

Повідомляється, що у листі згадувалося про "маслину", сленгове слово, що означає куля.

"Ти отримаєш маслину в лоба — прямо між очима. Англійські поліцейські та спецслужби тебе не захистять. У нас скрізь є надійні контакти", — йшлося у листі.

Нагадаємо, що СБУ затримала російського агента на Одещині, який допомагав РФ у підготовці ракетного удару. В Ізмаїлі один із чиновників за завданням кураторів із РФ збирав дані про українських військових та об'єкти інфраструктури в регіоні.

Раніше Фокус повідомляв, що 19 січня Європарламент проголосував за "трибунал для Путіна", проте є низка нюансів. На думку європарламентаріїв, вище керівництво РФ та Білорусі має понести відповідальність за розв'язану в Україні війну. Але експерти зазначають, що Путін може стати "недоторканим" через міжнародний імунітет.