"Отруївся грибами": у Ризі знайшли мертвим "особистого ворога Путіна"

69-річний російський журналіст Григорій Нехорошев, який у 2008 році повідомив, що Володимир Путін розлучиться зі своєю тодішньою дружиною заради олімпійської гімнастки Аліни Кабаєвої, був знайдений мертвим у своєму будинку в Ризі.

Тіло було виявлено у п’ятницю, 19 червня, повідомляє The Sun.

Як повідомляють ЗМІ, він нібито з’їв фальшиві опеньки, зібрані у власному саду, які виявилися отруйними. При цьому Нехорошев, як зазначають ті, хто його знав, непогано розбирався в грибах. Інші ж вважають його смерть підозрілою.

У 2008 році, будучи головним редактором "Московського кореспондента", журналіст опублікував інформацію про таємні стосунки гімнастки та кремлівського диктатора. Наступного дня газету закрили, а ФСБ взялася за Нехорошева. Його неодноразово допитували, а з Кремля йому надходили погрози.

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"Путіну, безсумнівно, показали запис допиту Гриші, адже на прес-конференції в Італії він так відповів на запитання кореспондента про Кабаєву: "Я завжди негативно ставився до тих, хто з якимось неживим носом і зі своїми еротичними фантазіями лізе в чуже життя". Під час допитів Гриша був сильно застуджений, і в нього текла з носа", — згадує журналіст Андрій Мальгін.

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Він, побоюючись замаху, втік із Росії до Латвії. У Ризі він проживав як політичний біженець останні 11 років. Ба більше, Нехорошев усі ці роки після виходу у світ його розслідування називав себе "особистим ворогом Путіна".

Друг редактора, Ігор Ватолінс, розповів пресі, що Григорій був "сповнений ідей і планів" аж до самого кінця. Він зустрічався з журналістом-емігрантом незадовго до його раптової смерті.

Розслідування трагедії триває.

Переконливих доказів, які вказували б на причетність Кремля до цієї справи, немає, але багато противників Путіна гинули за підозрілих обставин.

Кремлівський диктатор заперечував стосунки з гімнасткою, яка на 30 років молодша за нього, але дійсно розлучився з дружиною Людмилою. Він ніколи публічно не підтверджував ці стосунки, але тепер загальновідомо, що політик зустрічається з колишньою олімпійською чемпіонкою Кабаєвою вже багато років.

У подружжя двоє дітей: Іван, 11 років, і Володимир, 7 років.

Григорій Нехорошев закінчив факультет журналістики МДУ, працював у редакції газети "Книжковий огляд", був постійним кореспондентом Російської служби BBC у Москві, заступником редактора газети "Мегаполіс-Експрес", редактором журналу "Лица", головним редактором газети "Московський кореспондент".

Нагадаємо, ще один ворог Путіна — колишній розвідник ФСБ Борис Карпічков, який втік до Великої Британії , побоюється за своє життя після того, як отримав кулю та погрози вбивством у конверті.

Також повідомлялося, що у 2023 році Аліна Кабаєва натякнула, що вийшла заміж за Путіна.