В Харькове пытались убить командира "Хартии": покушение сорвалось из-за неисправности пистолета, — СМИ

В Харькове силовики предотвратили покушение на командира 13-й бригады Национальной гвардии "Хартия" Игоря Оболенского. По данным правоохранителей, нападавший уже приблизился к военному, однако осуществить задуманное не смог из-за неисправности оружия.

Как пишет "Украинская правда" со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах, подозреваемым оказался 69-летний харьковчанин, которого, по версии следствия, к покушению подтолкнули российские спецслужбы.

По информации собеседников издания, мужчину задержали 31 июля недалеко от одного из барбершопов в Харькове. В ходе спецоперации у него также изъяли пистолет Макарова и боеприпасы. Предварительно установлено, что именно с этим оружием он намеревался напасть на Игоря Оболенского.

Следователи полагают, что российские кураторы завербовали харьковчанина удаленно. При этом они представлялись сотрудниками СБУ и убеждали его, что командир "Хартии" якобы работает на Россию и является "предателем". Чтобы сделать эту легенду более убедительной, они использовали сгенерированное искусственным интеллектом фото, на котором Оболенский был изображён на фоне Кремля в футболке с российской символикой.

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Россияне с помощью ИИ создали фото Оболенского на фоне Кремля в футболке с российской символикой. Фото: Украинская правда

По словам самого задержанного, оружие он получил уже в Харькове. В частности, пистолет ему передал человек, личность которого в настоящее время устанавливают правоохранительные органы.

Кроме того, по данным источников, во время попытки нападения мужчина подошел к командиру "Хартии" сзади. Однако в решающий момент пистолет не выстрелил.

В настоящее время следствие устанавливает всю цепочку лиц, причастных к подготовке покушения. Также правоохранители анализируют записи камер видеонаблюдения, проверяют возможных соучастников, а также выясняют, кто передал подозреваемому оружие и не произошла ли утечка информации о передвижениях военного. Кроме того, как пишет "УП", по факту инцидента возбуждено уголовное дело.

Стоит отметить, что около 15:00 президент Украины Владимир Зеленский сообщил в своем Telegram о попытке покушения на командира 13-й бригады Национальной гвардии "Хартия" Игоря Оболенского.

По словам главы государства, он лично пообщался с командиром после инцидента. Зеленский также сообщил, что нападавшего и его сообщника уже задержали, а правоохранительные органы проводят необходимые следственные и процессуальные действия. Кроме того, президент отметил, что заслушал доклад заместителя председателя СБУ Александра Поклада об обстоятельствах происшествия.

"На эту попытку нанести удар по Украине и украинскому командиру мы обязательно ответим. Поблагодарил Игоря за службу и пожелал ему быть ещё сильнее в борьбе с оккупантами. Слава Украине", — написал он.

Напомним, что в июне 2026 года правоохранительные органы раскрыли попытку покушения на представителя Главного управления разведки Андрея Юсова, организованную российскими спецслужбами. По версии правоохранителей, завербованный киевлянин следил за маршрутом передвижения Юсова, а само нападение планировалось совершить с помощью FPV-дрона, однако организатора задержали еще на этапе подготовки.

Кроме того, Фокус сообщал, что польский пенсионер, который, по словам главы СБУ, "свято верил в советскую идею", готовил покушение на президента Украины Владимира Зеленского в Жешуве.