У Харкові намагалися вбити командира "Хартії": замах зірвався через несправність пістолета, — ЗМІ

У Харкові силовики зірвали замах на командира 13-ї бригади Нацгвардії "Хартія" Ігоря Оболєнського. За даними правоохоронців, нападник уже наблизився до військового, однак здійснити задумане не зміг через несправність зброї.

Як пише "Українська правда" з посиланням на власні джерела серед правоохоронців, підозрюваним виявився 69-річний харків'янин, якого, за версією слідства, до замаху схилили російські спецслужби.

За інформацією співрозмовників видання, чоловіка затримали 31 липня неподалік одного з барбершопів у Харкові. Під час спецоперації у нього також вилучили пістолет Макарова та боєприпаси. Попередньо встановлено, що саме з цією зброєю він мав намір напасти на Ігоря Оболєнського.

Слідчі вважають, що російські куратори завербували харків'янина дистанційно. При цьому вони представлялися співробітниками СБУ та переконували його, що командир "Хартії" нібито працює на Росію і є "зрадником". Щоб зробити цю легенду більш переконливою, вони використали згенероване штучним інтелектом фото, на якому Оболєнський був зображений на фоні Кремля у футболці з російською символікою.

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Росіяни через ШІ згенерували фото Оболєнського на фоні Кремля у футболці з російською символікою. Фото: Українська правда

За словами самого затриманого, зброю він отримав уже в Харкові. Зокрема, пістолет йому передала людина, особу якої наразі встановлюють правоохоронці.

Крім того, за даними джерел, під час спроби нападу чоловік підійшов до командира "Хартії" зі спини. Однак у вирішальний момент пістолет не вистрілив.

Наразі слідство встановлює весь ланцюг осіб, причетних до підготовки замаху. Також правоохоронці аналізують записи камер відеоспостереження, перевіряють можливих співучасників, а також з'ясовують, хто передав підозрюваному зброю і чи не було витоку інформації про пересування військового. Крім того, як пише "УП", за фактом інциденту відкрито кримінальне провадження.

Варто зазначити, що близько 15:00 президент України Володимир Зеленський повідомив у своєму Telegram про спробу замаху на командира 13-ї бригади Нацгвардії "Хартія" Ігоря Оболєнського.

За словами глави держави, він особисто поспілкувався з командиром після інциденту. Зеленський також повідомив, що нападника та його спільника вже затримали, а правоохоронці проводять необхідні слідчі та процесуальні дії. Крім того, президент зазначив, що заслухав доповідь заступника голови СБУ Олександра Поклада щодо обставин події.

"На цю спробу удару по Україні та українському командиру обов'язково відповімо. Подякував Ігорю за службу й побажав бути по окупантах ще сильніше. Слава Україні", — написав він.

Нагадаємо, що у червні 2026 року правоохоронці викрили спробу замаху на представника Головного управління розвідки Андрія Юсова, яку, організували російські спецслужби. За версією правоохоронців, завербований киянин стежив за маршрутом пересування Юсова, а сам напад планували здійснити за допомогою FPV-дрона, однак організатора затримали ще на етапі підготовки.

Також Фокус писав, що польський пенсіонер, який, зі слів очільника СБУ, "свято вірив в радянську ідею", готував замах на президента України Володимира Зеленського в Жешуві.