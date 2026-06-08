Замах на Юсова: офіцер ГУР пояснив, чому РФ знов намагалась його убити

Представник Головного управління розвідки Андрій Юсов, якого намагалась ліквідувати російські спецслужби, пояснив, що такими діями Москва планувала дестабілізувати ситуацію в Україні. Які деталі про замах розкрив Юсов?

Росіяни не вперше влаштовували такі спроби замаху, пояснив офіцер ГУР у коментарі медіа NV. Можлива мета росіян, окрім дестабілізації, — це знешкодження ефективного представника Сил оборони. З'ясувалось, що спецоперацію РФ викрили завдяки спільній роботі кількох гілок правоохоронних органів: працював карний розшук, Головне слідче управління, офіс генерального прокурора. Юсов подякував правоохоронцям за роботу та висловив упевненість, що завдяки спільним зусиллям вони спинятимуть такі злочини й в майбутньому.

Юсов нагадав, що сьогодні РФ загрожує як бійцям на лінії фронту, так і цивільним, які потерпають від ударів російських ракет. З його слів, Кремль спробував влаштувати терористичну атаку, щоб дестабілізувати ситуацію в Україні. Громадяни повинні бути пильними та повідомляли відповідні органи, якщо виявляють щось підозріле, сказав він.

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"Кожен українець має бути пильним та самостійно інформувати відповідні органи, якщо помічає щось підозріле. І кожен має бути максимально ефективним на тому місці, де він знаходиться", — навели медіа слова Юсова.

Андрій Юсов — 43-річний службовець ГУР Міноборони, який працював радником начальника управління СБУ в Одеській області, а з 2022 року очолив відділ стратегічних комунікацій української розвідки. Юсов коментує питання діяльності ГУР і розповідає про хід переговорів щодо обміну полоненими як заступник глави Координаційного штабу з питання поводження з військовополоненими.

Замах на Юсова — деталі

Зазначимо, зранку 8 червня Нацполіція повідомила про викриття замаху на офіцеру ГУР Андрія Юсова, який намагались влаштувати спецслужби РФ. Організатором замаху виявився 38-річний киянин, якому пообіцяли 10 тис. дол. Чоловіка завербували, передали 10 тис. дол., і він почав стежити за Юсовим: з'ясовував маршрути пересування, режим роботи, особливості місцевості навколо місця проживання. Замах вирішили провести за допомогою FPV-дрона та почали шукати виконавця-оператора FPV: на цьому етапі організатора затримали. Фігуранту висунули підозру за намагання вчинити замовне убивство і, якщо вину визнає суд, то він перебуватиме у в'язниці від 10 до 15 років.

Зазначимо, про попередній випадок, коли РФ намагалась убити Юсова, стало відомо взимку 2026 року. Медіа розповіли про проєкт "Енігма 2.0", у якому росіяни планували замахи на низку топвійськових України, і серед них — на топофіцера ГУР.

Нагадуємо, 1 травня 2025 року стався замах на волонтера Сергія Стерненка: момент нападу, який здійснила завербована жінка, потрапив на камеру відеоспостереження.