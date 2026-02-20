Готували вбивства відомих українців: СБУ розкрила деталі резонансної спецоперації "Енігма 2.0"

Напередодні молдавська поліція та українські правоохоронні органи в рамках спільної слідчої групи проводили кримінальне розслідування підготовки до фізичної ліквідації низки громадських діячів України.

За добу Служба безпеки України оприлюднила подробиці резонансної операції під кодовою назвою "Енігма 2.0", заявивши, що силами Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України та Національного інспекторату розслідувань Генерального інспекторату поліції Республіки Молдова було знешкоджено агентурно-бойову групу Росії, яка готувала резонансні замовні вбивства в Україні.

Злочинці діяли на території як України, так і Молдови. Серед їхніх потенційних жертв були відомий журналіст, внесений у Росії до списку "екстремістів" і оголошений у розшук, один із керівників державного стратегічного підприємства, чинні військовослужбовці Головного управління розвідки Міноборони України, зокрема бійці Іноземного легіону ГУР і ССО, а також громадський активіст — виходець із Росії, який зайняв проукраїнську позицію.

За інформацією з Офісу генерального прокурора, серед кандидатів на ліквідацію значився і представник з питань стратегічної комунікації ГУР МОУ, заступник Голови Координаційного штабу з поводження з військовополоненими Андрій Юсов.

Для ліквідації потенційних жертв фігуранти розробляли різні варіанти замахів: від розстрілів "впритул" до підриву автомобілів. За скоєння вбивств російські спецслужби обіцяли винагороду до $100 тисяч залежно від статусу особи.

Керівником угруповання (резидентом) виявився 34-річний рецидивіст із Молдови, котрого вже затримали, як і двох його агентів, а також їхніх спільників з України, ЄС і невизнаного Придністров'я.

Під час спецоперації було затримано ватажка угруповання та його спільників у Молдові та Україні Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Загалом затримано 10 осіб: семеро в Україні та троє — у Молдові.

За інформацією слідчих, головного фігуранта завербували російські спецслужби, коли він відбував покарання у в'язниці на території РФ. Коли термін його ув'язнення закінчився, чоловіка відправили до Молдови для формування агентурно-бойової групи під контролем російських спецслужб.

У якості соратників завербований молдаванин підбирав претендентів із бойовим досвідом і прокремлівськими поглядами.

"Надалі агентів розподіляли за групами. Перша з них відстежувала місця перебування та розпорядок дня потенційних жертв, друга — 0151 "кілери", які мали здійснити замовні вбивства. Далі російську агентуру перекидали в Україну під виглядом туристів, а потім розосереджували по орендованих будинках у різних регіонах нашої держави", — повідомили в СБУ.

Агенти були в постійному зв'язку з резидентом, а гроші на підготовку замахів отримували з криптогаманців і банківських карток зарубіжних фінустанов.

Щоб стежити за "цілями", агенти прикидалися кур'єрами сервісів доставки, які здійснювали фото-, відеофіксацію об'єктів замаху, позначали їхні геолокації на гугл-картах і звітували нагору.

Замовні вбивства, на думку російських спецслужб, мали посіяти панічні настрої, а також дестабілізувати суспільно-політичні настрої в Україні.

Під час обшуків у затриманих вилучено вогнепальну зброю, боєприпаси, бойові гранати та засоби зв'язку.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Наразі фігурантам оголошено про підозру за кількома статтями Кримінального кодексу України, включно з підготовкою до умисного замовного вбивства та незаконним поводженням зі зброєю.

Вирішується питання додаткової кваліфікації злочинних дій керівника та учасників ворожого осередку.

Зловмисникам загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна.

