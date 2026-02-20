Готовили убийства известных украинцев: СБУ раскрыла детали резонансной спецоперации "Энигма 2.0"

Накануне молдавская полиция и украинские правоохранительные органы в рамках совместной следственной группы проводили уголовное расследование подготовки к физической ликвидации ряда общественных деятелей Украины.

Спустя сутки Служба безопасности Украины обнародовала подробности резонансной операции под кодовым названием "Энигма 2.0", заявив, что силами Департамента стратегических расследований Национальной полиции Украины и Национальным инспекторатом расследований Генерального инспектората полиции Республики Молдова была обезврежена агентурно-боевая группа России, которая готовила резонансные заказные убийства в Украине.

Преступники действовали на территории как Украины, так и Молдовы. Среди их потенциальных жертв были известный журналист, внесенный в России в список "экстремистов" и объявленный в розыск, один из руководителей государственного стратегического предприятия, действующие военнослужащие Главного управления разведки Минобороны Украины, в том числе бойцы Иностранного легиона ГУР и ССО, а также общественный активист — выходец из России, занявший проукраинскую позицию.

По информации из Офиса генерального прокурора, среди кандидатов на ликвидацию числился и представитель по вопросам стратегической коммуникации ГУР МОУ, заместитель Председателя Координационного штаба по обращению с военнопленными Андрей Юсов.

Для ликвидации потенциальных жертв фигуранты разрабатывали разные варианты покушений: от расстрелов "вплотную" до подрыва автомобилей. За совершение убийств российские спецслужбы обещали вознаграждение до $100 тысяч в зависимости от статуса личности.

Руководителем группировки (резидентом) оказался 34-летний рецидивист из Молдовы, который уже задержан, как и два его агента, а также их сообщники из Украины, ЕС и непризнанного Приднестровья.

Всего задержаны 10 человек: семь в Украине и три — в Молдове.

По информации следователей, главного фигуранта завербовали российские спецслужбы, когда он отбывал наказание тюрьме на территории РФ. Когда срок его заключения закончился, мужчину отправили в Молдову для формирования агентурно-боевой группы под контролем российских спецслужб.

В качестве соратников завербованный молдаванин подбирал претендентов с боевым опытом и прокремлевскими взглядами.

"В дальнейшем агентов распределяли по группам. Первая из них отслеживала места пребывания и распорядок дня потенциальных жертв, вторая 0151 "киллеры", которые должны были совершить заказные убийства. Далее российскую агентуру перебрасывали в Украину под видом туристов, а затем рассредоточивали по арендованным домам в разных регионах нашего государства", — сообщили в СБУ.

Агенты были в постоянной связи с резидентом, а деньги на подготовку покушений получали из-за криптокошельков и банковских карт зарубежных финучреждений.

Чтобы следить за "целями", агенты притворялись курьерами сервисов доставки, которые осуществляли фото-, видеофиксацию объектов покушения, обозначали их геолокации на гугл-картах и ​​отчитывались наверх.

Заказные убийства, по мнению российских спецслужб, должны были посеять панические настроения, а также дестабилизировать общественно-политические настроения в Украине.

Во время обысков у задержанных изъято огнестрельное оружие, боеприпасы, боевые гранаты и средства связи.

В настоящее время фигурантам объявлено о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины, включая подготовку к умышленному заказному убийству и незаконное обращение с оружием.

Решается вопрос дополнительной квалификации преступных действий руководителя и участников вражеской ячейки.

Злоумышленникам грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

