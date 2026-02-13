Курсантка ВСУ с подругой готовили теракты в Житомире и Киеве: их задержала СБУ

Служба безопасности Украины совместно с Национальной полицией задержала двух девушек, которые планировали устроить теракт на Житомирщине и в Киеве. Одна из них входила в агентурную сеть ФСБ России, утверждает следствие.

За это фигурантки должны были получить денежное вознаграждение. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции.

Подозреваемыми оказались 24-летняя курсантка одного из учебных центров ВСУ и ее 25-летняя подруга.

Подруги в соцсетях искали способ заработать денег. В одном из мессенджеров им предложили 50 тысяч гривен за производство взрывчатки с целью дальнейшего осуществления теракта в Житомирской области. Позже они должны были совершить теракт и в Киеве.

После того как девушки приобрели все необходимые компоненты, они изготавливали взрывчатку под постоянным контролем куратора, который предоставлял поэтапные инструкции.

Девушек задержали в их доме. У них была изъята подготовленная химическая смесь для изготовления взрывчатки, другие компоненты, а также мобильный телефон с перепиской, подтверждающей намерение совершить террористический акт.

Задержанным грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет с конфискацией имущества.

Теракт 11 декабря — что известно

В полиции отметили, что ранее трое участников этой же агентурной сети были задержаны после совершения теракта в Дарницком районе Киева в декабре 2025 года. Предположительно, речь идет о теракте, который произошел 11 декабря в Киеве. В тот день в столице прогремело несколько взрывов. Впоследствии стало известно, что один из взрывов попал на видео. В полиции подтвердили, что один человек погиб, а еще один получил ранения.

Впоследствии в Киевской городской прокуратуре заявили, что возбуждено дело о террористическом акте, приведшем к гибели человека. Первый взрыв произошел, когда двое нацгвардейцев патрулировали территорию, а второй — когда на место происшествия прибыли экстренные службы.

Позже стало известно, что к взрывам в Киеве были причастны трое мужчин в возрасте 23,25 и 27 лет. Все они были жителями разных регионов, но приехали в столицу на "заработки". Все они действовали по заказу России.

4 января пресс-служба полиции Киева заявила о взрыве внедорожника в Оболонском районе. Правоохранители подтверждали, что есть пострадавшие, на место выехали кинологи, взрывотехники и другие службы. В "Эспрессо" передавали, что травмы получили водитель и пассажир авто.

В Киевской городской прокуратуре впоследствии сообщили, что квалифицировали произошедшее как теракт. Пресс-служба уточнила, что взрыв прогремел во время открытия багажника во дворе дома. Военнослужащий получил осколочные ранения.