Взрыв в Киеве: причастных к теракту задержали, ими руководили из РФ (видео)

11 декабря посреди дня в Дарницком районе Киева прогремели взрыви, в результате которого есть погибший и раненые. Правоохранители установили, что трое украинцев заложили взрывчатку в ловушку по заказу куратора из России.

Полицейские за несколько часов установили, что к взрывам в Киеве были причастны трое мужчин в возрасте 23,25 и 27 лет. Все они были жителями разных регионов, но приехали в столицу на "заработки". Об этом 12 декабря сообщили в Главном управлении Национальной полиции в городе Киеве.

"Один из фигурантов в мессенджере получил "задание" от так называемого куратора из РФ о необходимости совершить теракт в столице в обмен на денежное вознаграждение. Поэтому дельцы изготовили самодельные взрывные устройства и по указанию вражеских спецслужб замаскировали их в мусор на маршруте патрулирования правоохранителей, а также разместили поблизости мобильные телефоны, которые транслировали видео в режиме реального времени", — рассказал глава столичной полиции Дмитрий Шумейко.

Відео дня

Когда к ловушке приблизился наряд Национальной гвардии, взрывчатка сдетонировала. Один гвардеец погиб на месте, еще один получил ранения. Кроме того, травмы получил охранник строительной площадки, который находился неподалеку.

"В то время, когда на место происшествия прибыли полицейские и медики — произошел второй подрыв, в результате которого получили ранения двое патрульных полицейских. Сейчас они находятся в больнице", — передал Шумейко.

Полицейские и сотрудники СБУ при силовой поддержке спецподразделения КОРД задержали приспешников врага в съемной квартире, а также изъяли доказательства их причастности к теракту. Продолжается расследование по статье о террористическом акте, приведшем к гибели человека, за это может грозить пожизненное заключение.

Гибель одного из гвардейцев и ранения его собрата 11 декабря подтвердила пресс-служба Национальной гвардии.

"Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибшего. Со стороны Национальной гвардии Украины будет оказано максимальное содействие для установления всех обстоятельств трагического события", — заявили в НГУ.

Напомним, 11 декабря в соцсетях сообщили о взрывах в Киеве несмотря на отсутствие воздушной тревоги. Впоследствии выяснилось, что один из взрывов попал на видео. В полиции подтвердили, что один человек погиб, а еще один получил ранения.

Впоследствии в Киевской городской прокуратуре заявили, что возбуждено дело о террористическом акте, приведшем к гибели человека. Первый взрыв произошел, когда двое нацгвардейцев патрулировали территорию, а второй — когда на место происшествия прибыли экстренные службы.