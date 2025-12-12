Вибух у Києві: причетних до теракту затримали, ними керували з РФ (відео)

11 грудня посеред дня у Дарницькому районі Києва прогриміли вибухи, внаслідок якого є загиблий та поранені. Правоохоронці встановили, що троє українців заклали вибухівку у пастку за замовленням куратора з Росії.

Поліціянти за кілька годин встановили, що до вибухів у Києві були причетні троє чоловіків віком 23,25 та 27 років. Усі вони були мешканцями різних регіонів, але приїхали у столицю на "заробітки". Про це 12 грудня повідомили у Головному управлінні Національної поліції у місті Києві.

"Один із фігурантів у месенджері отримав "завдання" від так званого куратора з РФ про необхідність здійснити теракт у столиці в обмін на грошову винагороду. Відтак ділки виготовили саморобні вибухові пристрої та за вказівкою ворожих спецслужб замаскували їх у сміття на маршруті патрулювання правоохоронців, а також розмістили поблизу мобільні телефони, які транслювали відео в режимі реального часу", — розповів очільник столичної поліції Дмитро Шумейко.

Коли до пастки наблизився наряд Національної гвардії, вибухівка здетонувала. Один гвардієць загинув на місці, ще один отримав поранення. Окрім того, травм зазнав охоронець будівельного майданчика, який перебував неподалік.

"У той час, коли на місце події прибули поліцейські та медики — відбувся другий підрив, у результаті якого отримали поранення двоє патрульних поліцейських. Наразі вони перебувають у лікарні", —передав Шумейко.

Поліціянти та працівники СБУ за силової підтримки спецпідрозділу КОРД затримали поплічників ворога в орендованій квартирі, а також вилучили докази їхньої причетності до теракту. Триває розслідування за статтею про терористичний акт, що призвів до загибелі людини, за це може загрожувати довічне ув'язнення.

Загибель одного з гвардійців та поранення його побратима 11 грудня підтвердила пресслужба Національної гвардії.

"Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким загиблого. З боку Національної гвардії України буде надано максимальне сприяння для встановлення всіх обставин трагічної події", — заявили у НГУ.

Нагадаємо, 11 грудня у соцмережах повідомили про вибухи у Києві попри відсутність повітряної тривоги. Згодом з’ясувалось, що один з вибухів потрапив на відео. У поліції підтвердили, що одна людина загинула, а ще одна отримала поранення.

Згодом у Київській міській прокуратурі заявили, що порушена справа про терористичний акт, що призвів до загибелі людини. Перший вибух стався, коли двоє нацгвардійців патрулювали територію, а другий — коли на місце події прибули екстрені служби.