Курсантка ЗСУ з подругою готували теракти у Житомирі та Києві: їх затримала СБУ

Служба безпеки України спільно з Національною поліцією затримала двох дівчат, які планували влаштувати теракт на Житомирщині та в Києві. Одна з них входила до агентурної мережі ФСБ Росії, стверджує слідство.

За це фігурантки мали отримати грошову винагороду. Про це повідомили в пресслужбі Нацполіції.

Підозрюваними виявилися 24-річна курсантка одного з навчальних центрів ЗСУ та її 25-річна подруга.

Подруги в соцмережах шукали спосіб заробити грошей. В одному з месенджерів їм запропонували 50 тисяч гривень за виробництво вибухівки з метою подальшого здійснення теракту в Житомирській області. Пізніше вони мали вчинити теракт і в Києві.

Після того як дівчата придбали всі необхідні компоненти, вони виготовляли вибухівку під постійним контролем куратора, який надавав поетапні інструкції.

Дівчат затримали в їхньому помешканню. У них було вилучено підготовлену хімічну суміш для виготовлення вибухівки, інші компоненти, а також мобільний телефон із перепискою, яка підтверджує намір вчинити терористичний акт.

Підготовка до теракту Фото: Нацполиция

Затриманим загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до 12 років із конфіскацією майна.

Теракт 11 грудня — що відомо

У поліції наголосили, що раніше троє учасників цієї ж агентурної мережі були затримані після вчинення теракту в Дарницькому районі Києва у грудні 2025 року. Імовірно, йдеться про теракт, який стався 11 грудня у Києві. У той день в столиці пролунало декілька вибухів. Згодом стало відомо, що один з вибухів потрапив на відео. У поліції підтвердили, що одна людина загинула, а ще одна отримала поранення.

Згодом у Київській міській прокуратурі заявили, що порушена справа про терористичний акт, що призвів до загибелі людини. Перший вибух стався, коли двоє нацгвардійців патрулювали територію, а другий — коли на місце події прибули екстрені служби.

Пізніше стало відомо, що до вибухів у Києві були причетні троє чоловіків віком 23,25 та 27 років. Усі вони були мешканцями різних регіонів, але приїхали у столицю на "заробітки". Усі вони діяли на замовлення Росії.

4 січня пресслужба поліції Києва заявила про вибух позашляховика в Оболонському районі. Правоохоронці підтверджували, що є постраждалі, на місце виїхали кінологи, вибухотехніки та інші служби. В "Еспресо" передавали, що травми отримали водій і пасажир авто.

У Київській міській прокуратурі згодом повідомили, що кваліфікували подію як теракт. Пресслужба уточнила, що вибух прогримів під час відкриття багажника у дворі будинку. Військовослужбовець отримав осколкові поранення.