$100 тисяч за убивство Юсова FPV-дроном: мешканця Києва завербували спецслужби РФ (фото)

Російський агент готував замах на топофіцера Головного управління розвідки Міністерства оборони України, заявили у Національній поліції. Зловмисника вчасно виявили та затримали. Згідно з даними ТСН, росіяни замовили убивство представника ГУР МОУ Андрія Юсова.

РФ пообіцяла за убивство топофіцера ГУР 100 тисяч доларів, ідеться у матеріалі на порталі Нацполіції. Напад мав здійснити FPV-дрон з вибухівкою. Правоохоронці не назвали імені потенційної жертви, на якого готувався замах, але джерела ТСН заявили, що була загроза для офіційного представника розвідки та заступника голови Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Андрія Юсова. На відео з оперативними матеріалами наведено аудіозапис розмови агента РФ з російським куратором. Чути, що говорять про "ремонт та будівництво" і що зазвичай за таку "роботу" платять до 70 тис. дол., а за Юсова заплатять 100 тис. дол. Крім того, згадується дотична до питання "гадалка" та розглядають різні варіанти злочину. Виконавця, тобто оператора FPV, який здійснив би убивство "повітряно-крапельним шляхом", точно мали б спіймати й він би отримав довічне, чути на записі.

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Росіяни пообіцяли фігуранту 100 тис. дол., і 10 тис. дол. вже перерахували у якості авансу, заявила Нацполіція. Чоловіка затримали у момент підготовки злочину: якщо суд визнає його провину, то він відсидить за ґратами 10-15 років за організацію замовного убивства.

Правоохоронці опублікували серію фото з моментами слідчих дій. З'ясувалось, що фігуранта затримали вдома, а докази шукали на ноутбуці, ймовірно, родички. Крім того, обшукали машину та вилучили серію доказів.

Замах на офіцера ГУР — затримання підозрюваного, 8 червня Замах на офіцера ГУР — обшук квартири, 8 червня Замах на офіцера ГУР — обшук машини, 8 червня

Замах на офіцера ГУР — деталі

Поліція розповіла, що агентом спецслужби РФ виявився 38-річний громадянин України з кримінальним минулим, який раніше відбув покарання за майнові злочини. Після контакту з куратором та отримання замовлення на убивство Юсова він почав стежити за переміщенням представника ГУР, за графіком роботи, за місцем проживання та навколишньою територією. Ліквідацію топофіцера ГУР вирішили провести за допомогою FPV-дрона, і далі фігурант почав шукати виконавця, який мав би навички керування БпЛА.

Правоохоронці виявили агента, завербованого спецслужбами РФ та провели затримання, повідомила пресслужба відомства. Під час обшуку помешкання та машини фігуранта виявили мобільні телефони, GPV-трекер та інші докази. Агенту РФ, ім'я якого не вказане, а фото заблюрене, вручили підозру за двома статтями Кримінального кодексу — за ч. 1 ст. 14 (підготовка до злочину), ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство з корисливих мотивів).

Зазначимо, у лютому 2026 року СБУ розповіло про викриття російської спецоперації "Енігма 2.0", метою якої також були замахи на важливих людей в Україні. Серед можливих жертв замахів також фігурувало ім'я представника ГУР Андрія Юсова.

Нагадуємо, 25 травня правоохоронці затримали 18-річного українця, який на замовлення спецслужб РФ корегував удари по Києву.