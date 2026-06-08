$100 тысяч за убийство Юсова FPV-дроном: жителя Киева завербовали спецслужбы РФ (фото)

Российский агент готовил покушение на топофицера Главного управления разведки Министерства обороны Украины, заявили в Национальной полиции. Злоумышленника вовремя обнаружили и задержали. Согласно данным ТСН, россияне заказали убийство представителя ГУР МОУ Андрея Юсова.

РФ пообещала за убийство топофицера ГУР 100 тысяч долларов, говорится в материале на портале Нацполиции. Нападение должен был совершить FPV-дрон со взрывчаткой. Правоохранители не назвали имени потенциальной жертвы, на которого готовилось покушение, но источники ТСН заявили, что была угроза для официального представителя разведки и заместителя председателя Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Андрея Юсова. На видео с оперативными материалами приведена аудиозапись разговора агента РФ с российским куратором. Слышно, что говорят о "ремонте и строительстве" и что обычно за такую "работу" платят до 70 тыс. долл., а за Юсова заплатят 100 тыс. долл. Кроме того, упоминается некая "гадалка" и рассматриваются различные варианты преступления. Исполнителя, то есть оператора FPV, который совершил бы убийство "воздушно-капельным путем", точно должны были бы поймать и он бы получил пожизненное, слышно на записи.

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Россияне пообещали фигуранту 100 тыс. долл., и 10 тыс. долл. уже перечислили в качестве аванса, заявила Нацполиция. Мужчину задержали в момент подготовки преступления: если суд признает его вину, то он отсидит за решеткой 10-15 лет за организацию заказного убийства.

Правоохранители опубликовали серию фото с моментами следственных действий. Выяснилось, что фигуранта задержали дома, а доказательства искали на ноутбуке, вероятно, родственницы. Кроме того, обыскали машину и изъяли серию доказательств.

Покушение на офицера ГУР — задержание подозреваемого, 8 июня Покушение на офицера ГУР — обыск квартиры, 8 июня Покушение на офицера ГУР — обыск машины, 8 июня

Покушение на офицера ГУР — детали

Полиция рассказала, что агентом спецслужбы РФ оказался 38-летний гражданин Украины с криминальным прошлым, который ранее отбывал наказание за имущественные преступления. После контакта с куратором и получения заказа на убийство Юсова он начал следить за перемещением представителя ГУР, за графиком работы, за местом жительства и окружающей территорией. Ликвидацию топофицера ГУР решили провести с помощью FPV-дрона, и дальше фигурант начал искать исполнителя, который имел бы навыки управления БПЛА.

Правоохранители обнаружили агента, завербованного спецслужбами РФ и провели задержание, сообщила пресс-служба ведомства. Во время обыска квартиры и машины фигуранта обнаружили мобильные телефоны, GPV-трекер и другие доказательства. Агенту РФ, имя которого не указано, а фото заблюрено, вручили подозрение по двум статьям Уголовного кодекса — по ч. 1 ст. 14 (подготовка к преступлению), ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство из корыстных побуждений).

Отметим, в феврале 2026 года СБУ рассказало о разоблачении российской спецоперации "Энигма 2.0", целью которой также были покушения на важных людей в Украине. Среди возможных жертв покушений также фигурировало имя представителя ГУР Андрея Юсова.

Напоминаем, 25 мая правоохранители задержали 18-летнего украинца, который по заказу спецслужб РФ корректировал удары по Киеву.