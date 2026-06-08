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Покушение на Юсова: офицер ГУР объяснил, почему РФ вновь пыталась его убить

фото представителя ГУР Андрея Юсова, который вновь стал целью спецслужб РФ
РФ во второй раз пыталась убить представителя ГУР Андрея Юсова (иллюстративное фото) | Фото: Укринформ

Представитель Главного управления разведки Андрей Юсов, которого пыталась ликвидировать российские спецслужбы, объяснил, что такими действиями Москва планировала дестабилизировать ситуацию в Украине. Какие детали о покушении раскрыл Юсов?

Россияне не впервые устраивали такие попытки покушения, пояснил офицер ГУР в комментарии медиа NV. Возможная цель россиян, кроме дестабилизации, — это обезвреживание эффективного представителя Сил обороны. Выяснилось, что спецоперацию РФ разоблачили благодаря совместной работе нескольких ветвей правоохранительных органов: работал уголовный розыск, Главное следственное управление, офис генерального прокурора. Юсов поблагодарил правоохранителей за работу и выразил уверенность, что благодаря совместным усилиям они будут пресекать такие преступления и в будущем.

Юсов напомнил, что сегодня РФ угрожает как бойцам на линии фронта, так и гражданским, которые страдают от ударов российских ракет. По его словам, Кремль попытался устроить террористическую атаку, чтобы дестабилизировать ситуацию в Украине. Граждане должны быть бдительными и сообщали соответствующие органы, если обнаруживают что-то подозрительное, сказал он.

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"Каждый украинец должен быть бдительным и самостоятельно информировать соответствующие органы, если замечает что-то подозрительное. И каждый должен быть максимально эффективным на том месте, где он находится", — привели медиа слова Юсова.

Андрей Юсов — 43-летний служащий ГУР Минобороны, который работал советником начальника управления СБУ в Одесской области, а с 2022 года возглавил отдел стратегических коммуникаций украинской разведки. Юсов комментирует вопросы деятельности ГУР и рассказывает о ходе переговоров по обмену пленными как заместитель главы Координационного штаба по вопросу обращения с военнопленными.

Покушение на Юсова — детали

Отметим, утром 8 июня Нацполиция сообщила о разоблачении покушения на офицера ГУР Андрея Юсова, которое пытались устроить спецслужбы РФ. Организатором покушения оказался 38-летний киевлянин, которому пообещали 10 тыс. долл. Мужчину завербовали, передали 10 тыс. долл., и он начал следить за Юсовым: выяснял маршруты передвижения, режим работы, особенности местности вокруг места жительства. Покушение решили провести с помощью FPV-дрона и начали искать исполнителя-оператора FPV: на этом этапе организатора задержали. Фигуранту предъявили подозрение за попытку совершить заказное убийство и, если вину признает суд, то он будет находиться в тюрьме от 10 до 15 лет.

Отметим, о предыдущем случае, когда РФ пыталась убить Юсова, стало известно зимой 2026 года. Медиа рассказали о проекте "Энигма 2.0", в котором россияне планировали покушения на ряд топ-военных Украины, и среди них — на топофицера ГУР.

Напоминаем, 1 мая 2025 года произошло покушение на волонтера Сергея Стерненко: момент нападения, которое совершила завербованная женщина, попал на камеру видеонаблюдения.