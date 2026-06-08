Покушение на Юсова: офицер ГУР объяснил, почему РФ вновь пыталась его убить

Представитель Главного управления разведки Андрей Юсов, которого пыталась ликвидировать российские спецслужбы, объяснил, что такими действиями Москва планировала дестабилизировать ситуацию в Украине. Какие детали о покушении раскрыл Юсов?

Россияне не впервые устраивали такие попытки покушения, пояснил офицер ГУР в комментарии медиа NV. Возможная цель россиян, кроме дестабилизации, — это обезвреживание эффективного представителя Сил обороны. Выяснилось, что спецоперацию РФ разоблачили благодаря совместной работе нескольких ветвей правоохранительных органов: работал уголовный розыск, Главное следственное управление, офис генерального прокурора. Юсов поблагодарил правоохранителей за работу и выразил уверенность, что благодаря совместным усилиям они будут пресекать такие преступления и в будущем.

Юсов напомнил, что сегодня РФ угрожает как бойцам на линии фронта, так и гражданским, которые страдают от ударов российских ракет. По его словам, Кремль попытался устроить террористическую атаку, чтобы дестабилизировать ситуацию в Украине. Граждане должны быть бдительными и сообщали соответствующие органы, если обнаруживают что-то подозрительное, сказал он.

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"Каждый украинец должен быть бдительным и самостоятельно информировать соответствующие органы, если замечает что-то подозрительное. И каждый должен быть максимально эффективным на том месте, где он находится", — привели медиа слова Юсова.

Андрей Юсов — 43-летний служащий ГУР Минобороны, который работал советником начальника управления СБУ в Одесской области, а с 2022 года возглавил отдел стратегических коммуникаций украинской разведки. Юсов комментирует вопросы деятельности ГУР и рассказывает о ходе переговоров по обмену пленными как заместитель главы Координационного штаба по вопросу обращения с военнопленными.

Покушение на Юсова — детали

Отметим, утром 8 июня Нацполиция сообщила о разоблачении покушения на офицера ГУР Андрея Юсова, которое пытались устроить спецслужбы РФ. Организатором покушения оказался 38-летний киевлянин, которому пообещали 10 тыс. долл. Мужчину завербовали, передали 10 тыс. долл., и он начал следить за Юсовым: выяснял маршруты передвижения, режим работы, особенности местности вокруг места жительства. Покушение решили провести с помощью FPV-дрона и начали искать исполнителя-оператора FPV: на этом этапе организатора задержали. Фигуранту предъявили подозрение за попытку совершить заказное убийство и, если вину признает суд, то он будет находиться в тюрьме от 10 до 15 лет.

Отметим, о предыдущем случае, когда РФ пыталась убить Юсова, стало известно зимой 2026 года. Медиа рассказали о проекте "Энигма 2.0", в котором россияне планировали покушения на ряд топ-военных Украины, и среди них — на топофицера ГУР.

Напоминаем, 1 мая 2025 года произошло покушение на волонтера Сергея Стерненко: момент нападения, которое совершила завербованная женщина, попал на камеру видеонаблюдения.