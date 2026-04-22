Покушение на Стерненко: к преступлению был причастен полицейский, — СБУ

1 мая прошлого года на советника министра обороны Украины и волонтера Сергея Стерненко было совершено покушение. В него стреляла женщина, и он получил легкое ранение.

Почти год спустя начальник Главного следственного управления Службы безопасности Украины Андрей Швец приоткрыл завесу над этим делом в интервью "Цензор. НЕТ"

По его словам, покушение на Сергея Стерненко совершила обычная женщина, которую завербовали.

"При этом причастным к противоправной деятельности оказался сотрудник полиции, который с помощью системы городского видеонаблюдения "Безопасный город" собирал и передавал информацию о местонахождении жертвы", — сообщил он.

Швец также рассказал, что в покушении на Кирилла Буданова в 2024 году, когда тот возглавлял Главное управление разведки, была задействована сеть агентов ФСБ РФ, в которую входил полковник Управления государственной охраны Украины, должностное лицо.

"Нам было странно наблюдать в начале документирования за тем, как он лично уехал в Одессу и "поднял" там "схрон"", — отмечает собеседник издания.

Недавно СБУ обезвредила разведывательно-боевую сеть ГРУ России, готовившую убийства публичных лиц в Украине, среди которых был не только Стерненко,но и военнослужащий Национальной гвардии, военнослужащий РДК при ГУР МОУ, уроженец Республики Чечня, который служит в Вооруженных силах Украины. Потенциальных жертв непосредственно определяли представители вражеских спецслужб России.

Во время спецоперации ликвидирован киллер, еще более 10 участников сети заключены под стражу.

По словам Швеца, эта сеть на территории Украины действовала с февраля 2025 года.

"Лица, которые привлекались, проживали в разных регионах, занимались разной деятельностью. Среди них – судебный эксперт, заместитель декана одного из университетов, пенсионеры, безработные. Общего руководителя у них не было, кураторство их действиями осуществлялось представителями России, которые нами установлены", — объяснил он.

Агенты должны были выполнять разведываетльные задачи, среди которых — сбор информации о местах сосредоточения военнослужащих и военной техники ВСУ, маршрутах их перемещения, местах размещения оборонных (фортификационных) сооружений, а также результатов поражений объектов на территории Украины.

Также они осуществляли визуальную разведку мест проживания, работы, пребывания военных, известных общественных деятелей, волонтеров, планировали и готовились к совершению террористических актов, в том числе с целью ликвидации украинских деятелей, волонтеров, военных.

4 покушения на Сергея Стерненко: детали

В 2018 году на Стерненко было совершено три нападения в 2018 году. По словам одессита, третье нападение произошло поздно вечером 24 мая возле его дома.

Двое мужчин — Иван Кузнецов и Александр Исайкул — нанесли ему ножевое ранение, а также активист получил сотрясение мозга. Иван Кузнецов во время схватки также получил ранение ножом, от которого скончался. Александру Исайкулу удалось сбежать.

Против Сергея Стерненко открыли дело о превышении необходимой самообороны, которое Приморский районный суд города Одессы закрыл 26 декабря 2023 года.

Сразу после сообщения о покушении в 2025-м Стерненко в своем Telegram-канале сообщил, что имеет легкое ранение и угрозы его жизни нет, а нападавшую задержали сотрудники СБУ. В пресс-службе ведомства также сообщили, что на Стерненко напали с огнестрельным оружием, и нападавшая была задержана на месте.

После четвертого покушения на Стерненко нардеп Алексей Гончаренко сообщил, что в Украине существует перечень людей, которых пытаются ликвидировать россияне.

Напомним, Стерненко рассказал, почему его хотели убить именно 1 мая.