Замах на Стерненка: до злочину був причетний поліцейський, — СБУ

1 травня минулого року на радника міністра оборони України та волонтера Сергія Стерненка було скоєно замах. У нього стріляла жінка, і він дістав легке поранення.

Майже рік потому начальник Головного слідчого управління Служби безпеки України Андрій Швець відкрив завісу над цією справою в інтерв'ю "Цензор. НЕТ"

За його словами, замах на Сергія Стерненка скоїла звичайна жінка, яку завербували.

"При цьому причетним до протиправної діяльності виявився співробітник поліції, який за допомогою системи міського відеоспостереження "Безпечне місто" збирав і передавав інформацію про місцезнаходження жертви", — повідомив він.

Швець також розповів, що в замаху на Кирила Буданова 2024 року, коли той очолював Головне управління розвідки, було задіяно мережу агентів ФСБ РФ, до якої входив полковник Управління державної охорони України, посадова особа.

"Нам було дивно спостерігати на початку документування за тим, як він особисто поїхав до Одеси і "підняв" там "схрон"", — зазначає співрозмовник видання.

Нещодавно СБУ знешкодила розвідувально-бойову мережу ГРУ Росії, яка готувала вбивства публічних осіб в Україні, серед яких був не тільки Стерненко, а й військовослужбовець Національної гвардії, військовослужбовець РДК при ГУР МОУ, уродженець Республіки Чечня, який служить у Збройних силах України. Потенційних жертв безпосередньо визначали представники ворожих спецслужб Росії.

Під час спецоперації ліквідовано кілера, ще понад 10 учасників мережі взято під варту.

За словами Швеця, ця мережа на території України діяла з лютого 2025 року.

"Особи, які залучалися, проживали в різних регіонах, займалися різною діяльністю. Серед них — судовий експерт, заступник декана одного з університетів, пенсіонери, безробітні. Спільного керівника в них не було, кураторство їхніми діями здійснювалося представниками Росії, які нами встановлені", — пояснив він.

Агенти мали виконувати розвідувальні завдання, серед яких — збір інформації про місця зосередження військовослужбовців і військової техніки ЗСУ, маршрути їхнього переміщення, місця розміщення оборонних (фортифікаційних) споруд, а також результатів уражень об'єктів на території України.

Також вони здійснювали візуальну розвідку місць проживання, роботи, перебування військових, відомих громадських діячів, волонтерів, планували та готувалися до вчинення терористичних актів, зокрема з метою ліквідації українських діячів, волонтерів, військових.

4 замахи на Сергія Стерненка: деталі

У 2018 році на Стерненка було скоєно три напади у 2018 році. За словами одесита, третій напад стався пізно ввечері 24 травня біля його будинку.

Двоє чоловіків — Іван Кузнєцов та Олександр Ісайкул — завдали йому ножового поранення, а також активіст отримав струс мозку. Іван Кузнєцов під час сутички також отримав поранення ножем, від якого помер. Олександру Ісайкулу вдалося втекти.

Проти Сергія Стерненка відкрили справу про перевищення необхідної самооборони, яку Приморський районний суд міста Одеси закрив 26 грудня 2023 року.

Одразу після повідомлення про замах у 2025-му Стерненко у своєму Telegram-каналі повідомив, що має легке поранення і загрози його життю немає, а нападницю затримали співробітники СБУ. У пресслужбі відомства також повідомили, що на Стерненка напали з вогнепальною зброєю, і нападницю було затримано на місці.

Після четвертого замаху на Стерненка нардеп Олексій Гончаренко повідомив, що в Україні існує перелік людей, яких намагаються ліквідувати росіяни.

