Забезпечені лише на 14 %: СБС не вистачає дронів для атак на росіян, — WSJ

Дрони середньої дальності, які запускають ЗСУ та, зокрема, "Птахи Мадяра", вже вивели з ладу частину російських систем радіоелектронної боротьби та пошкодили сотні одиниць техніки. Але для більшого ефекту їм потрібно більше безпілотників.

Про це заявив журналіст WSJ Джиліан Кей Мелчіор, який побував на фронті та поспілкувався з військовими з бригади Сил безпілотних систем України. Його супровідник із позивним "Леон" показав, як "Птахи Мадяра" запускають дрони на відстань 400 км, щоб перерізати логістику ворога на окупованій частині Донецької області.

"Дрони, які я бачив, були оснащені вибухівкою, потужності якої достатньо, щоб при прямому влученні пробити сталеву броню товщиною 28 см. Відділ розробок підрозділу щомісяця виробляє до 100 000 боєголовок для ударів на ближні та середні дистанції й постачає їх понад дюжині інших підрозділів, що входять переважно до складу Сил безпілотних систем", — зазначив журналіст.

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За його словами, вісім дронів із 12 влучили у свої цілі: було знищено чотири російські військові вантажівки та три паливозаправники, а ще один паливозаправник зазнав пошкоджень.

"Ми розуміємо, що логістика — це кровоносна система війни. Раніше, щоб перерізати логістичну артерію, потрібно було підвести піхоту досить близько для нанесення артилерійського удару, встановлення мін або підриву мостів. Але тепер, — зазначає майор Бровді, — питання зводиться лише до наявності та кількості дронів", — каже Роберт "Мадяр" Бровді.

Їхня місія — це частина операції "Вівальді", яку проводить 3-й армійський корпус: вона зірвала російський наступ і повернула під контроль України значну частину територій у напрямку Лиману в Донецькій області.

Бровді зазначає, що якби Україна мала доступ до системи Starlink на території Росії для виявлення мобільних пускових установок, вона могла б ще більше послабити здатність противника завдавати ударів по Києву та іншим містам.

Сили безпілотних систем виявили тисячі потенційних російських цілей, і в них є розрахунки, готові завдати по них ударів. Однак найгострішою проблемою для України залишається постачання. За оцінками "Леона", Сили безпілотних систем забезпечені необхідними безпілотниками середньої дальності лише на 14%.

Нагадаємо, що Фокус розповідав про хід операції "Вівальді". ЗСУ взяли в полон 250 російських військових.

Крім того, бійці Третього армійського корпусу під час наступальної операції "Вівальді" завдали втрат елітному російському підрозділу БПЛА.