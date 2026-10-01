Обеспечены только на 14%: СБС не хватает дронов для атак по россиянам, — WSJ

Дроны средней дальности, которые запускают ВСУ и "Птахи Мадяра" в том числе, уже вывели из строя часть российских систем радиоэлектронной борьбы и повредили сотни единиц техники. Но для большего эффекта им требуется больше беспилотников.

Об этом заявил журналист WSJ Джиллиан Кей Мелчиор, который побывал на фронте и пообщался с военными из бригады Сил беспилотных систем Украины. Его сопровождающий с позывным "Леон" показал, как "Птахи Мадяра" запускают дроны на 400 км для того, чтобы перерезать логистику врага на оккупированной части Донецкой области.

"Увиденные мною дроны были оснащены взрывчаткой, мощности которой достаточно, чтобы при прямом попадании пробить стальную броню толщиной 28 см. Отдел разработок подразделения ежемесячно производит до 100 000 боеголовок для ударов на ближние и средние дистанции и снабжает ими более дюжины других подразделений, входящих преимущественно в состав Сил беспилотных систем", — отметил журналист.

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По его словам, восемь дронов из 12 поразили свои цели: были были уничтожены четыре российских военных грузовика и три топливозаправщика, а еще один топливозаправщик получил повреждения.

"Мы понимаем, что логистика — это кровеносная система войны. Раньше, чтобы перерезать логистическую артерию, требовалось подвести пехоту достаточно близко для нанесения артиллерийского удара, установки мин или подрыва мостов. Но теперь, — отмечает майор Бровди, — вопрос сводится лишь к наличию и количеству дронов", — говорит Роберт "Мадяр" Бровди.

Их миссия – это часть операции "Вивальди", которую проводит 3-м армейский корпус: она сорвала российское наступление, и вернула под контроль Украины значительную часть территорий по направлению к Лиману в Донецкой области.

Бровди отмечает, что если бы Украина имела доступ к системе Starlink на территории России для охоты за мобильными пусковыми установками, она могла бы еще больше ослабить способность противника наносить удары по Киеву и другим городам.

Силы беспилотных систем выявили тысячи потенциальных российских целей, и у них есть расчеты, готовые нанести по ним удары. Однако самой острой проблемой для Украины остается снабжение. По оценкам "Леона", Силы беспилотных систем обеспечены необходимыми беспилотниками средней дальности лишь на 14%.

Напомним, Фокус рассказывал, как проходит операция "Вивальди". ВСУ взяли в плен 250 российских военных.

Кроме того, бойцы Третьего армейского корпуса в ходе наступательной операции "Вивальди" нанесли потери элитному российскому подразделению БПЛА.