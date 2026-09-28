250 россиян сдались в плен: Силы обороны продолжают операцию "Вивальди" (фото, видео)

Силы обороны Украины успешно завершили третий этап наступательной операции "Вивальди", вернув под свой контроль ещё 51 км² украинской территории, что увеличило общую площадь освобождённых территорий до 176 км². Благодаря успешному введению противника в заблуждение украинские военные полностью освободили Новое, Ридкодуб и Катериновку, а также восстановили контроль над Карповкой и Новомихайловкой.

Главной целью этого этапа стало село Новое — ключевой узел и доминирующие высоты на плацдарме. По словам командира Третьего армейского корпуса бригадного генерала Андрея Билецкого, российские оккупанты были убеждены, что основной удар будет наноситься в направлении Шандриголове — Зеленая Долина. Это заставило врага бессмысленно истощить свои резервы в контратаках и пропустить настоящее наступление на Новое.

Украинские военные полностью освободили Новое, Ридкодуб и Катериновку Фото: скриншот

Во время штурмов Третий армейский корпус эффективно применил собственную разработку — преобразованные в роботизированные комплексы-камикадзе советские БТР-60, с помощью которых были взорваны самые прочные укрепления противника. В результате операции потери россиян составили около 2000 человек живой силой, а более 250 оккупантов, в том числе офицеры, пилоты и артиллеристы, сдались в плен целыми подразделениями.

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Силы обороны взяли в плен более 250 оккупантов Фото: Скриншот

Решающую роль на переломном этапе операции сыграли бойцы Третьей штурмовой бригады. В то же время 3-й пограничный отряд имени Героя Украины полковника Евгения Пикуса восстановил контроль над Ридкодубом и оперативно организовал оборону на новых рубежах, а 10-й мобильный пограничный отряд "ДОЗОР" принял активное участие в штурмовых действиях.

Напомним, как сообщал президент Украины Владимир Зеленский, украинские войска добились важных результатов на Лиманском направлении в Донецкой области в рамках операции "Вивальди", а также группировка войск ДШВ — в рамках еще одной операции активной обороны.

Кроме того, "УП" сообщала, что бойцы Третьего армейского корпуса в ходе наступательной операции "Вивальди" нанесли потери элитному российскому подразделению БПЛА.