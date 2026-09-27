Операция "Вивальди": Зеленский сообщил об успехах наступательной операции в Донецкой области

За неделю украинские подразделения уничтожили 10 660 российских военнослужащих. Подобные действия, как отметил глава государства, не позволяют России развернуть более активные наступательные действия против Украины

Украинские войска добились важных результатов на Лиманском направлении в Донецкой области в рамках операции "Вивальди", а группировка войск ДШВ в рамках еще одной операции активной обороны. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, главнокомандующий ВСУ Михаил Драпатый доложил, что в целом за неделю на всех участках активных боевых действий на фронте украинские подразделения уничтожили 10 660 российских военнослужащих, что подтверждается видеодоказательствами.

Наиболее интенсивные боевые действия ведутся на Покровском, Константиновском и Лиманском направлениях, кроме того, выполняются задачи в Запорожской, Харьковской и Сумской областях.

Видео дня

Зеленский особо отметил бойцов 3-го армейского корпуса и 68-й отдельной аэромобильной бригады имени Олексы Довбуша 8-го корпуса ДШВ Вооруженных Сил Украины.

"Каждая такая неделя на фронте, которая становится нашей, украинской по характеру общей ситуации, не позволяет России развернуть более активные наступательные действия против Украины", — подчеркнул глава государства.

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