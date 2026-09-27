Операція "Вівальді": Зеленський повідомив про успіхи наступу на Донеччині

За тиждень українські підрозділи знешкодили понад 10 тисяч російських військових. Подібні дії, зазначив глава держави, не дозволяє Росії розгорнути більшу наступальну активність проти України

Українські війська досягли важливих результатів на Лиманському напрямку на Донеччині в рамках операції "Вівальді" та угруповання військ ДШВ в рамках ще однієї операції активної оборони. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

За його словами, головнокомандувач ЗСУ Михайло Драпатий доповів, що загалом за тиждень на всіх ділянках активних дій на фронті українські підрозділи знешкодили 10660 російських військових убитими та пораненими, що супроводжується відеопідтвердженнями.

Найбільш інтенсивні бойові дії відбуваються на Покровському, Костянтинівському та Лиманському напрямках, також виконуються завдання на Запоріжжі, Харківщині та Сумщині.

Видео дня

"Кожен такий тиждень на фронті, який стає нашим, українським за характером загальної ситуації, не дозволяє Росії розгорнути більшу наступальну активність проти України", — наголосив глава держави, особливо відзначивши воїнів 3-го армійського корпусу, які проводять наступальну операцію на Лиманському напрямку і 68-ї окремої аеромобільної бригади імені Олекси Довбуша 8-го корпусу ДШВ Збройних Сил України, які працюють на Північно-Слобожанському напрямку.

Операція "Вівальді"

Зазначимо, в ході наступальної операції "Вівальді" бійці Третього армійського корпусу бійці модернізували наземні дрони-камікадзе та вперше в історії застосували новітню тактику ураження.

Українські воїни оснастили наземні роботизовані комплекси двома гранатометами Bullspike, які спочатку атакували росіян на позиціях, після чого детонували безпосередньо в їхніх укриттях.

Роботами, як наголошується, керували оператори з безпечного укриття за десятки кілометрів від лінії зіткнення.

У середині вересня Третій армійський корпус ЗСУ розпочав наступальну операцію "Вівальді" на півночі Донецької області. Під час першого етапу українські військові ліквідували осередки російської інфільтрації в районах Новоселівки, Ярової, Корового Яру та Олександрівки й звільнили село Середнє.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Сили оборони в рамках операції "Вівальді" звільнили від російських окупантів низку населених пунктів у Лиманській міській територіальній громаді Донецької області, просунувшись на схід.