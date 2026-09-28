250 росіян здалися в полон: Сили оборони продовжують операцію "Вівальді" (фото, відео)

Сили оборони України успішно завершили третій сезон наступальної операції "Вівальді", повернувши під контроль ще 51 км² української землі, що збільшило загальну площу звільнених територій до 176 км². Завдяки успішному введенню противника в оману українські військові повністю звільнили Нове, Рідкодуб і Катеринівку, а також відновили контроль над Карпівкою та Новомихайлівкою.

Головною ціллю цього етапу стало село Нове — ключовий хаб і панівні висоти на плацдармі. За словами командира Третього армійського корпусу бригадного генерала Андрія Білецького, російські окупанти були переконані, що основний удар наноситиметься в напрямку Шандриголове — Зелена Долина. Це змусило ворога безглуздо виснажити свої резерви у контратаках і проспати справжній наступ на Нове.

Українські військові повністю звільнили Нове, Рідкодуб і Катеринівку Фото: скриншот

Під час штурмів Третій армійський корпус ефективно застосував власну розробку — перетворені на роботизовані комплекси-камікадзе радянські БТР-60, якими підірвали найміцніші укріплення ворога. У результаті операції втрати росіян склали близько 2000 осіб живою силою, а понад 250 окупантів, зокрема офіцери, пілоти й артилеристи, здалися в полон цілими підрозділами.

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Сили оборони взяли у полон понад 250 окупантів Фото: Скриншот

Визначну роль у переломному етапі операції зіграли бійці Третьої штурмової бригади. Водночас 3-й прикордонний загін імені Героя України полковника Євгенія Пікуса відновив контроль над Рідкодубом та оперативно встановив оборону на нових рубежах, а 10-й мобільний прикордонний загін "ДОЗОР" взяв активну участь у штурмових діях.

Нагадаємо, як повідомляв президент України Володимир Зеленський, українські війська досягли важливих результатів на Лиманському напрямку на Донеччині в рамках операції "Вівальді" та угруповання військ ДШВ в рамках ще однієї операції активної оборони.

Крім того, УП писала, що бійці Третього армійського корпусу під час наступальної операції "Вівальді" завдали втрат елітному російському підрозділу БПЛА.