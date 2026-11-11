NASA фіксує потужну пожежу в порту Усть-Луга після атаки БПЛА (фото, відео)

Губернатор Ленінградської області підтвердив "займання" та повідомив про постраждалих, але не уточнив масштаби пошкоджень.

Сервіс відстеження температурних аномалій NASA Firms зафіксував велику пожежу в порту Усть-Луга в Кінгісепському районі Ленінградської області.

NASA Firms фіксує пожежі в порту Усть-Луга Фото: NASA

Знімки NASA Fire Information for Resource Management System (FIRMS), зроблені 11 листопада, зафіксували свіжу теплову аномалію в порту. Теплові датчики супутників вказують на відразу кілька масштабних вогнищ загоряння. Раніше деякі OSINT-канали повідомляли, що горіти може не лише сам порт, а й танкер, що пришвартований поруч. Підтвердження цьому немає, але губернатор Ленінградської області Олександр Дрозденко, за кілька годин після того, як з'явилися перші повідомлення про атаку, визнав, що атака була і пожежа в Усть-Лузі почалася.

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"Попередньо в результаті атаки БПЛА є потрапляння в портовій зоні Усть-Луга, сталося загоряння, необхідні сили та засоби почали гасити. Також сталося аварійне відключення трансформаторної підстанції в Усть Лузі. Подальша інформація уточнюється", — заявив Олександр Дрозденко.

За півгодини до цієї посади він повідомляв, що над територією Ленінградської області збито 146 БПЛА і "бойова робота" все ще продовжується.

Вид на Усть-Лугу з Естонії Фото: Exilenova+

Пожежа в Усть-Лузі настільки потужна, що її бачать навіть із Естонії.

Порт Усть-Луга в Ленінградській області — що відомо

Порт Усть-Луга — один із найбільших морських торгових портів Росії на Балтійському морі, розташований у Кінгісеппському районі Ленінградської області, у Фінській затоці, яка працює з 2001 року. Має 46 причалів, а загальна проектна пропускна спроможність терміналів — близько 176,6 млн тонн вантажів на рік.

Основні вантажі: нафта та нафтопродукти, вугілля, скраплений газ, хімічна продукція, добрива, сірка, контейнери. Усть-Луга пов'язаний з російською залізничною мережею, у тому числі через великий вузол Лузька.

Порт має велике значення для ВПК РФ, оскільки саме через нього експортують нафту та нафтопродукти, доходи від яких фінансують російську військову машину.

Фокус писав про атаку на порт Усть-Луга та ймовірні пошкодження.

Раніше порт уже неодноразово атакували. Так, 1 вересня там фіксували руйнування та пожежі.