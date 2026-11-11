NASA фиксирует мощный пожар в порту Усть-Луга после атаки БПЛА (фото, видео)

Губернатор Ленинградской области подтвердил "возгорание" и сообщил о пострадавших, но не уточнил масштабы повреждений.

Сервис отслеживания температурных аномалий NASA Firms зафиксировал крупный пожар в порту Усть-Луга в Кингисеппском районе Ленинградской области.

NASA Firms фиксирует пожары в порту Усть-Луга Фото: NASA

Снимки системы NASA Fire Information for Resource Management System (FIRMS), сделанные 11 ноября, зафиксировали свежую тепловую аномалию в порту. Тепловые датчики спутников указывают на сразу несколько масштабных очагов возгорания. Ранее некоторые OSINT-каналы сообщали, что гореть может не только сам порт, но и танкер, пришвартованный рядом. Подтверждения этому нет, но губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, спустя несколько часов после того, как появились первые сообщения об атаке, признал, что атака была и пожар в Усть-Луге начался.

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"Предварительно в результате атаки БПЛА есть попадание в портовой зоне Усть -Луга, произошло возгорание, необходимые силы и средства приступили к тушению. Также произошло аварийное отключение трансформаторной подстанции в Усть Луге. Дальнейшая информация уточняется", — заявил Александр Дрозденко.

За полчаса до этого поста он сообщал, что над территорией Ленинградской области сбито 146 БПЛА и "боевая работа" все еще продолжается.

Вид на Усть-Лугу из Эстонии Фото: Exilenova+

Пожар в Усть-Луге настолько мощный, что его видят даже из Эстонии.

Порт Усть-Луга в Ленинградской области — что известно

Порт Усть-Луга — один из крупнейших морских торговых портов России на Балтийском море, расположенный в Кингисеппском районе Ленинградской области, в Финском заливе, который работает с 2001 года. У него 46 причалов, а общая проектная пропускная способность терминалов — около 176,6 млн тонн грузов в год.

Основные грузы: нефть и нефтепродукты, уголь, сжиженный газ, химическая продукция, удобрения, сера, контейнеры. Усть-Луга связан с российской железнодорожной сетью, в том числе через крупный узел Лужская.

Порт имеет большое значение для ВПК РФ, так как именно через него экспортируют нефть и нефтепродукты, доходы от которых финансируют российскую военную машину.

Фокус писал об атаке на порт Усть-Луга и вероятных повреждениях.

Ранее порт уже неоднократно атаковали. Так, 1 сентября там фиксировали разрушения и пожары.