Дроны массированно атаковали Ленинградскую область РФ: горит порт Усть-Луга (видео)

В ночь на 11 ноября Ленинградскую область в России массированно атаковали беспилотники. После ударов наблюдается пожар на территории одного из самых крупных морских торговых портов РФ в Балтийском море Усть-Луга.

Дроны поразили портовую инфраструктуру Усть-Луги, где расположен большой нефтяной терминал. После ряда ударов по территории порта в небе наблюдается сильное зарево и дым, сообщили OSINT-аналитики.

"После атаки горит портовая инфраструктура Усть-Луги в Ленинградской области", — пишут аналитики.

Как утверждают очевидцы, пожар настолько масштабен, что он виден с расстояния десятков километров. По предположениям аналитиков, кроме инфраструктуры, дроны могли также поразить стоявшие в порту танкеры.

Кадры ночной атаки дронов на порт Усть-Луга в Ленинградской области РФ

Губернатор Ленинградской области Юрий Дрозденко подтвердил атаку на регион. По его данным, по состоянию на 02:00 в небе над областью российская противовоздушная оборона уничтожила якобы не менее 92 дронов.

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Тем временем "Росавиация" сообщила, что в аэропорту "Пулково" введены ограничения из-за массированной атаки БпЛА. Два самолета, летевших из Санкт-Петербурга, приземлились в финском Хельсинки на фоне ограничений. Вылет еще шести самолетов из "Пулково" задержали или отменили из-за массированной атаки на регион.

Что известно о порте Усть-Луга

Усть-Луга – второй по величине порт России и крупнейший морской торговый порт страны на Балтийском море, расположенный на побережье Финского залива. Через этот порт проходят масштабные объемы нефти, нефтепродуктов, угля, а также минеральных удобрений.

На территории порта действуют крупные промышленные и перегрузочные комплексы, среди которых объекты компаний "Новатек" и "Еврохим". Сам порт играет огромное стратегическое значение для экономики и оборонно-промышленного комплекса России. Ранее объект уже не раз атаковали беспилотники.

Напомним, в ночь на 6 ноября беспилотники поразили Афипский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае РФ.

Также недавно дроны поразили ЛПДС "Самара" — один из крупнейших нефтяных узлов России.