Дрони масовано атакували Ленінградську область РФ: палає порт Усть-Луга (відео)

У ніч на 11 листопада Ленінградську область у Росії масовано атакували безпілотники. Після ударів спостерігається пожежа на території одного із найбільших морських торгових портів РФ у Балтійському морі Усть-Луга.

Дрони уразили портову інфраструктуру Усть-Луги, де розташований великий нафтовий термінал. Після низки ударів по території порту у небі спостерігається сильна заграва і дим, повідомили OSINT-аналітики.

"Після атаки горить портова інфраструктура Усть-Луги в Ленінградській області", — пишуть аналітики.

Як стверджують очевидці, пожежа настільки масштабна, що її видно з відстані десятків кілометрів. За припущеннями аналітиків, окрім інфраструктури, дрони могли також уразити танкери, що стояли у порту.

Кадри нічної атаки дронів на порт Усть-Луга у Ленінградській області РФ

Губернатор Ленінградської області Юрій Дрозденко підтвердив атаку на регіон. За його даними, станом на 02:00 у небі над областю російська протиповітряна оборона знищила нібито щонайменше 92 дрони.

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Тим часом "Росавіація" повідомила, що в аеропорту "Пулково" запроваджені обмеження через масовану атаку БпЛА. Два літаки, що летіли із Санкт-Петербурга, приземлилися у фінському Гельсінкі на тлі обмежень. Виліт ще шести літаків із "Пулково" затримали або скасували через масовану атаку на регіон.

Що відомо про порт Усть-Луга

Усть-Луга — другий за величиною порт Росії і найбільший морський торговельний порт країни на Балтійському морі, розташований на узбережжі Фінської затоки. Через цей порт проходять масштабні обсяги нафти, нафтопродуктів, вугілля, а також мінеральних добрив.

На території порту діють великі промислові та перевантажувальні комплекси, серед яких — об'єкти компаній "Новатек" та "Єврохім". Сам порт відіграє велике стратегічне значення для економіки та оборонно-промислового комплексу Росії. Раніше об'єкт вже неодноразово атакували безпілотники.

Нагадаємо, у ніч на 6 листопада безпілотники уразили Афіпський нафтопереробний завод у Краснодарському краю РФ.

Також нещодавно дрони уразили ЛПДС "Самару" — один із найбільших нафтових вузлів Росії.