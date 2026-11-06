Краснодарський край під ударом БпЛА: ймовірно було уражено Афіпський НПЗ

Про вибухи та роботу ППО в Краснодарському краї повідомляють місцеві жителі, а задимлення від Афіпського НПЗ видно вже на околицях Краснодара. Офіційно про ураження підприємства не повідомляли, а надіслане читачами фото аналітики ASTRA не верифікували.

Ймовірною ціллю атаки безпілотників 6 листопада став Афіпський нафтопереробний завод у селищі міського типу Афіпський Північного району. Про це в Краснодарському краї повідомляють місцеві, передає Astra.

Офіційних підтверджень того, що підприємство вразили, на момент публікації матеріалу не було. Водночас читачі видання ASTRA підтверджують сильне задимлення, яке дійшло до околиць Краснодара. OSINT-аналітик ASTRA це фото не верифікував.

Попередження про атаку реактивних дронів і, ймовірно, ракет надходили також щодо Ставропольського краю, Адигеї та порту Темрюк. Згідно з інформацією від Exilenova+, атака на обʼєкт станом на 7:40 продовжується з новими хвилями влучання.

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Ймовірно дронами було уражено Афіпський НПЗ

Варто зазначити, що Афіпський НПЗ – один із найбільших нафтопереробних об'єктів на півдні Росії. Він розташований приблизно за 18–20 кілометрів на південний захід від Краснодара.

Раніше повідомлялося, що в Рязані після серії нічних вибухів загорівся завод, продукція якого потрібна не лише водіям, а й російським військовим та авіації. У ніч на 5 листопада російська Рязань опинилася під атакою безпілотників: після вибухів у місті зайнялися пожежі на території Рязанського нафтопереробного заводу та, за попередніми даними, логістичного складу маркетплейсу Wildberries. Найбільшу увагу привертає саме НПЗ – він випускає не лише автомобільне пальне, а й авіаційний гас та дизельне паливо, якими користується російська армія.

Також повідомлялося, що Україна готова призупинити удари по російських нафтопереробних заводах на той час, поки США забезпечуватимуть її ракетами Patriot. Президент Володимир Зеленський заявив, що Київ готовий заплатити за це озброєння. Про це він сказав в інтерв'ю телеканалу Fox News, відповідаючи на питання про вимогу президента США Дональда Трампа не атакувати російські НПЗ.