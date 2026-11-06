Краснодарский край под ударом БПЛА: предположительно был поражен Афипский НПЗ

О взрывах и работе ПВО в Краснодарском крае сообщают местные жители, а задымление от Афипского НПЗ видно уже на окраинах Краснодара. Официально о повреждении предприятия не сообщалось, а присланное читателями фото аналитики ASTRA не подтвердили.

Вероятной целью атаки беспилотников 6 ноября стал Афипский нефтеперерабатывающий завод в поселке городского типа Афипский Северного района. Об этом в Краснодарском крае сообщают местные жители, передает Astra.

На момент публикации материала официальных подтверждений того, что предприятие подверглось удару, не было. В то же время читатели издания ASTRA подтверждают сильное задымление, которое дошло до окраин Краснодара. OSINT-аналитик ASTRA не проверил эту фотографию.

Предупреждения об атаке реактивных дронов и, вероятно, ракет поступали также в отношении Ставропольского края, Адыгеи и порта Темрюк. Согласно информации от Exilenova+, атака на объект по состоянию на 7:40 продолжается с новыми волнами попаданий.

Видео дня

Вероятно, Афипский НПЗ был поражен дронами

Стоит отметить, что Афипский НПЗ — один из крупнейших нефтеперерабатывающих объектов на юге России. Он расположен примерно в 18–20 километрах к юго-западу от Краснодара.

Ранее сообщалось, что в Рязани после серии ночных взрывов загорелся завод, продукция которого востребована не только водителями, но и российскими военными и авиацией. В ночь на 5 ноября российская Рязань подверглась атаке беспилотников: после взрывов в городе возникли пожары на территории Рязанского нефтеперерабатывающего завода и, по предварительным данным, логистического склада маркетплейса Wildberries. Наибольшее внимание привлекает именно НПЗ — он производит не только автомобильное топливо, но и авиационный керосин и дизельное топливо, которые использует российская армия.

Также сообщалось, что Украина готова приостановить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам на время, пока США будут поставлять ей ракеты Patriot. Президент Владимир Зеленский заявил, что Киев готов заплатить за это вооружение. Об этом он сказал в интервью телеканалу Fox News, отвечая на вопрос о требовании президента США Дональда Трампа не наносить удары по российским НПЗ.