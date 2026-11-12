Атаки РФ можуть порушити газопостачання: експерт заявив про ризик перебоїв у всіх областях

Російські удари по енергетичній інфраструктурі можуть спричинити перебої з газопостачанням у різних регіонах України, зокрема далеко від лінії фронту. Для відновлення пошкоджених об'єктів газової інфраструктури фахівцям знадобиться час.

Про це заявив колишній міністр палива та енергетики України, заслужений енергетик Юрій Продан в ефірі "Ранок.LIVE".

Коментуючи ситуацію з газопостачанням у Краматорську після російських атак, експерт зазначив, що наразі складно оцінити масштаби пошкоджень. За його словами, аварійним службам потрібен час, щоб відновити подачу газу.

Продан також звернув увагу на посилення російських ударів дронами та балістичними ракетами. Цілями атак стають об'єкти енергетичної інфраструктури, зокрема газорозподільні системи та підприємства з видобутку газу.

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За оцінкою експерта, можливості України із захисту енергетичних об'єктів зменшилися. Тому небезпека пошкодження газової інфраструктури існує не лише у прифронтових районах, а й у центральних, західних, південних та інших областях.

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"Я думаю, що така ситуація може відбуватися по всій території України, в тому числі й з газопостачанням, тому слід очікувати цієї ситуації", — наголосив Продан.

Він додав, що відновлювати пошкоджені об'єкти енергетикам і газовикам буде легше, якщо інтенсивність російських атак знизиться. На думку експерта, цього можна досягти завдяки посиленню протиповітряної оборони України.

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Також експерти не виключали, що взимку в окремих регіонах країни можуть штучно обмежувати постачання газу.