Уранці 17 листопада у Києві пролунала серія потужних вибухів. Росіяни вдруге за ніч вдарили по столиці балістичними ракетами.

Близько 05:35 Україною почала поширюватися повітряна тривога "червоного" рівня: Повітряні сили попередили про загрозу застосування ворогом балістичних ракет з північного напрямку. Через кілька хвилин військові повідомили про рух швидкісних цілей через Чернігівщину напрямку Київщини, звідки балістичні ракети взяли курс у бік Києва.

Невдовзі у Києві пролунали вибухи, повідомили кореспонденти Фокусу та місцеві ЗМІ.

Моніторингові канали повідомили, що росіяни запустили щонайменше 2 балістичні ракети на Київ. За попередніми даними OSINT-аналітиків, ціллю ворожого обстрілу столиці були мости, які росіяни намагалися атакувати попереднього разу. Однак офіційної інформації щодо цього на момент публікації не було.

Видео дня

Новина доповнюється…