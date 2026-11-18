Російська армія 18 листопада вдарила по ринку у Златополі, що на Харківщині. Наразі відомо про 11 постраждалих, серед них – дитина. На місці горять торговельні павільйони.

Армія Росії 18 листопада завдала удару по ринку у Златополі, що знаходиться у Харківській області. На місці горять павільйони. Станом на момент публікації стало відомо про 11 постраждалих, серед яких 11-річний хлопчик. Про це повідомляє голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.

На місці працюють всі екстрені служби.

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