18 ноября российская армия нанесла удар по рынку в Златополе, что в Харьковской области. На данный момент известно об 11 пострадавших, среди них — ребенок. На месте горят торговые павильоны.

18 ноября российская армия нанесла удар по рынку в Златополе, расположенном в Харьковской области. На месте горят павильоны. По состоянию на момент публикации стало известно об 11 пострадавших, среди которых 11-летний мальчик. Об этом сообщает председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов.

На месте работают все экстренные службы.

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