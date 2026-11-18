Военный Фокус Российско-украинская война Обстрелы городов Украины
Россияне ударили по рынку в Харьковской области: на месте пожар, известно об 11 пострадавших
18 ноября российская армия нанесла удар по рынку в Златополе, что в Харьковской области. На данный момент известно об 11 пострадавших, среди них — ребенок. На месте горят торговые павильоны.
18 ноября российская армия нанесла удар по рынку в Златополе, расположенном в Харьковской области. На месте горят павильоны. По состоянию на момент публикации стало известно об 11 пострадавших, среди которых 11-летний мальчик. Об этом сообщает председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов.
На месте работают все экстренные службы.
Новость дополняется…