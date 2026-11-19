17 листопада три літаки Ту-95МС і три Іл-78М, що злетіли з авіабази "Українка" на Далекому Сході, здійснили 11-годинний навчально-тренувальний політ над акваторією Японського моря.

Ще один літак, А-50У (бортовий номер RF-94268, червона "41"), що базується в аеропорту Владивостока, здійснив розвідувальний політ над Японським морем. На перельоти звернули увагу осінтери спільноти AviVector.

При цьому два стратегічні бомбардувальники Ту-95 були перебазовані з Українки до аеропорту Дананг (В’єтнам), звідки вчора ввечері вилетіли назад до РФ. Слідом за ними тим же маршрутом вирушили військово-транспортні літаки Іл-76МД та Іл-76МД-90А.

Фото: AviVector / X

Як пише Defense Express, польоти цього авіаційного угруповання викликають чимало запитань.

"На перший погляд, все виглядало так, ніби російська далекомагістральна авіація відновлює свою присутність у В’єтнамі вперше після 1993 року, після виведення авіатехніки з бази в Камрані. У пресі можна було зустріти поширену версію про те, що таким чином РФ могла спробувати "продемонструвати силу" на тлі очікуваного саміту за участю Путіна, Трампа та Сі Цзіньпіна", — зазначає експерт Іван Кричевський.

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Водночас він припускає, що навряд чи росіянам вдалося досягти бажаного ефекту, зважаючи на те, що переліт залишився практично непоміченим.

Разом з тим експерт вказує на ще один момент: в той час, коли Ту-95МС летіли до в’єтнамського Дананга, західні ЗМІ повідомляли про те, що винищувачі Сил самооборони Японії та Тайваню піднімалися на перехоплення російських літаків дальньої авіації, які пролетіли на раніше небачену відстань.

Таким чином Росія могла намагатися залякати Японію та Тайвань, продемонструвавши, що її військова авіація може безперешкодно долати відстань, не зустрічаючи на своєму шляху серйозних загроз.

"Цілком ймовірно, що в Кремлі розраховували, що акція з першим з 1993 року прольотом Ту-95МС до В’єтнаму матиме ефект загальної "демонстрації сили" та інформаційно-психологічний ефект у західних ЗМІ, але розрахунок не виправдався", — вважає Кричевський.

При цьому він не виключає, що російські Ту-95МС цілком можуть бути використані навіть для ударів по Тайваню, і, як показав цей переліт, поки що ніхто не зміг їм перешкодити.

Нагадаємо, що в Європі сім літаків за один день отримали погрози вибуху.

Також повідомлялося, що російський вертоліт Мі-8 залетів до Польщі.