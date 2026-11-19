17 ноября три самолета Ту-95МС и три Ил-78М, поднявшиеся с авиабазы ​​Украинка на Дальнем Востоке, выполнили 11-часовой учебно-тренировочный полет над акваторией Японского моря.

Еще один самолет, А-50У (бортовой номер RF-94268, красный "41"), базирующийся в аэропорту Владивостока, совершил разведывательный полет над Японским морем. На перелеты обратили внимание осинтеры сообщества AviVector.

При этом два стратегических бомбардировщика Ту-95 были перебазированы из Украинки в аэропорт Дананг (Вьетнам), откуда вылетели обратно в РФ вчера вечером. Вслед за ними по тому же маршруту направились военно-транспортные самолеты Ил-76МД и Ил-76МД-90А.

Фото: AviVector / X

Как пишет Defense Express, полеты этой авиационной группировки вызывают немало вопросов.

"На первый взгляд, все выглядело так, что российская дальняя авиация возобновляет свое присутствие во Вьетнаме впервые после 1993 года, после вывода авиатехники из базы в Камране. В прессе можно было встретить распространенную версию о том, что так РФ могла попытаться "сыграть мышцами" на фоне ожидаемого саммита с участием Путина, Трампа и Си Цзиньпина", — отмечает эксперт Иван Кричевский.

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Вместе с тем он констатирует, что вряд ли россиянам удалось добиться желаемого эффекта, учитывая, что перелет остался практически незамеченным.

Эксперт указывает на еще один момент: когда Ту-95МС летели во вьетнамский Дананг, западные СМИ сообщали о том, что истребители Сил самообороны Японии и Тайваня поднимались на перехват российских самолетов дальней авиации, пролетевших на ранее невиданное расстояние.

Таким образом Россия могла пытаться припугнуть Японию и Тайвань, показав, что ее военная авиация может беспрепятственно преодолевать дистанцию, не встречая на своем пути серьезных угроз.

"По всей вероятности, в Кремле от акции с первым с 1993 года пролетом Ту-95МС во Вьетнам рассчитывали получить эффект общей "демонстрации силы" и информационно-психологический эффект в западных СМИ, но расчет не оправдался", — считает Кричевский.

При этом он не исключает, что российские Ту-95МС вполне могут быть использованы даже для ударов по Тайваню, и, как показал этот перелет, им пока что никто не смог помешать.

Напомним, в Европе семь самолетов за один день получили угрозы взрыва.

Также сообщалось, что российский Ми-8 залетел в Польшу.