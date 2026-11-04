В Европе семь самолетов за один день получили угрозы взрыва: подробности инцидентов

Истребители поднимались в небо, самолеты отправляли на внеплановые проверки, а пассажиры ждали результатов досмотра — волна ложных угроз охватила сразу несколько стран Европы.

3 ноября 2026 года сразу семь пассажирских самолетов, выполнявших рейсы между европейскими городами, получили сообщения о возможном заминировании. В связи с этим их досмотрели после приземления, один из рейсов перенаправили на другой аэродром, а работу аэропорта недалеко от Варшавы временно приостановили. В результате проверок взрывных устройств обнаружено не было. Об этом сообщило издание The Guardian.

Сообщения касались самолетов, направлявшихся в Варшаву, Рим, Софию и испанскую Мурсию. Всего речь шла о семи рейсах: два в польскую столицу, два в Рим, два в Софию и один в Мурсию.

Один из самых заметных инцидентов произошёл с самолётом польской авиакомпании LOT Polish Airlines, выполнявшим рейс из лондонского аэропорта Хитроу в Варшаву. В связи с сообщением об угрозе самолёт был перенаправлен в аэропорт Варшава-Модлин.

Видео дня

По информации администрации аэропорта, сигнал о возможном минировании поступил в 9:54 по местному времени, а уже в 10:01 Boeing 737 MAX приземлился. На борту находилось 181 человек. После посадки самолет отвели на отдельный участок для проверки пиротехническими службами, а пассажиров перевели в терминал.

Из-за инцидента аэропорт "Варшава-Модлин" временно приостановил работу. В 11:50 полеты возобновились, а в 12:21 тревога была отменена. После завершения проверки аэропорт вернулся к обычному режиму работы.

Еще одно сообщение об угрозе поступило на борту самолета Scandinavian Airlines (SAS), летевшего из Копенгагена в Варшаву. Он приземлился в главном варшавском аэропорту имени Фредерика Шопена по расписанию. Службы проверили самолет, однако взрывчатки не обнаружили. На время проверки одну из взлетно-посадочных полос временно закрыли.

Проверки в Испании, Италии и Болгарии

Еще пять случаев касались самолетов Ryanair.

Так, в Испании сообщение об угрозе поступило на самолет, летевший из Манчестера в Мурсию. На борту находились 114 пассажиров и семь членов экипажа. После приземления специалисты Гражданской гвардии осмотрели самолет и багаж. Представитель испанских властей в регионе Мурсия Франсиско Лукас подтвердил, что взрывчатки на самолете не было. После завершения проверки аэропорт вернулся к обычному режиму работы.

В Италии проверили два самолета Ryanair, прибывшие в римский аэропорт Фьюмичино из Лиссабона и Дублина. Самолет из Дублина сопровождали истребители Eurofighter итальянских Военно-воздушных сил до момента посадки. К операции привлекли саперов, которые осмотрели самолеты, багаж и пассажиров. В обоих случаях угроза не подтвердилась. После досмотра воздушных судов тревога была снята, а работа аэропорта продолжилась в обычном режиме.

В Болгарии сообщения об угрозе касались рейсов из Бергамо (Италия) и Дублина в Софию. По данным Министерства транспорта Болгарии, самолет Wizz Air из Бергамо перевозил 176 пассажиров, а на борту рейса Ryanair из Дублина находились 186 человек. Оба самолета приземлились по расписанию, без перенаправления. Их досмотрели сотрудники специализированного подразделения по борьбе с терроризмом. Взрывчатки не обнаружено.

Таким образом, в результате всех семи инцидентов, произошедших 3 ноября, пострадавших не было. Проверки не подтвердили ни одну из угроз, однако они привели к задержкам, изменению маршрутов и временным ограничениям работы аэропортов.

Подобный случай произошел и накануне

За день до этих инцидентов, 2 ноября, сообщение о заминировании поступило на борт самолета Wizz Air, выполнявшего рейс из лондонского аэропорта Лутон в Софию. Из-за угрозы самолет изменил маршрут и приземлился в Будапеште.

По словам министра обороны Венгрии Ромулуша Русин-Сэнди, самолет сопровождал истребитель Gripen венгерских ВВС. После посадки самолет и пассажиры были проверены. Компания Wizz Air подтвердила, что взрывных устройств обнаружено не было, а также сообщила о сотрудничестве с местными властями.

Кто стоит за "закладками"

По состоянию на 3 ноября официальной информации о том, кто отправил сообщение о заминировании, не было. Болгарские власти сообщали, что пытаются установить отправителя угрозы.

Рис Джонс из компании Osprey Flight Solutions, специализирующейся на оценке рисков в авиации, назвал семь подтвержденных сообщений об угрозе взрыва за один день необычным случаем. По его мнению, отсутствие конкретной страны, авиакомпании или маршрута, на которые были направлены угрозы, может свидетельствовать о намерении в целом нарушить работу авиации.

А вот, по мнению Мэтью Бори, эксперта компании Osprey Flight Solutions, которая консультирует авиаперевозчиков по вопросам безопасности, это могли быть повторные угрозы, возникшие после первого инцидента, действия одного человека или группы, а также операции гибридного характера, за которыми могут стоять государственные структуры или их сторонники. В то же время эксперт подчеркнул, что это лишь возможные версии. Доказательств, подтверждающих причастность конкретного государства или организации, пока не обнародовано.

Напомним, самолет Ryanair, выполнявший рейс из Севильи в Манчестер, подал сигнал о чрезвычайной ситуации, установив код транспондера 7700, примерно за 20 минут до приземления. Причиной стало внезапное ухудшение самочувствия пассажира, которому медики оказали помощь сразу после успешной посадки самолета.

Кроме того, Фокус сообщал, что самолет индийской авиакомпании, следовавший из Патны в Лакхнау, на высоте 5 тысяч метров футов попал в непогоду и был поражён молнией.