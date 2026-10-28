Самолет Ryanair объявил о чрезвычайной ситуации за 20 минут до посадки: что произошло на борту

Самолет авиакомпании Ryanair, выполнявший рейс из Севильи в Манчестер, объявил о чрезвычайной ситуации — установил код транспондера 7700 — примерно за 20 минут до посадки.

Причиной стало внезапное ухудшение самочувствия одного из пассажиров. Медицинские работники оказали помощь сразу после того, как самолет благополучно приземлился.

Как сообщает издание The Mirror, инцидент произошёл на борту самолёта Boeing 737-800 (регистрационный номер EI-DWX), выполнявшего рейс RYR56QH из Испании в Великобританию. Примерно за 20 минут до запланированного прибытия экипаж активировал код чрезвычайной ситуации 7700.

Несмотря на объявленную чрезвычайную ситуацию, самолёт продолжил полёт по маршруту и благополучно приземлился в аэропорту Манчестера. На взлётно-посадочной полосе уже ждали медицинские бригады, готовые оказать пассажиру неотложную помощь.

Видео дня

По данным сервиса Flightradar24, самолёт должен был вылететь из Севильи в 20:20 по местному времени, однако фактически взлетел в 21:33. В Манчестере он приземлился в 23:30.

Представитель Ryanair подтвердил, что одному из пассажиров на борту была оказана медицинская помощь.

"Во время полёта одному из пассажиров стало плохо, поэтому экипаж заранее вызвал медицинскую помощь; по прибытии самолёта в Манчестер его уже ждала бригада медиков", — цитирует представителя авиакомпании The Mirror.

Код 7700 — это универсальный сигнал транспондера, который пилоты активируют в случае чрезвычайной ситуации или технических проблем, требующих немедленного реагирования наземных служб. Это не всегда свидетельствует о критической опасности для самого самолета. Часто это стандартная процедура безопасности, применяемая, например, в случаях ухудшения состояния здоровья пассажира или члена экипажа, возникновения незначительных технических неисправностей или для получения приоритета при посадке.

Напомним, самолет индийской авиакомпании, следовавший из Патны в Лакхнау, на высоте 5 тысяч метров-футов попал в непогоду и был поражён молнией.

Кроме того, Boeing 777 подал сигнал бедствия над Ирландией. Самолет был вынужден прервать полет и вернуться в аэропорт Хитроу.