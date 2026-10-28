Літак Ryanair оголосив про надзвичайну ситуацію за 20 хвилин до посадки: що сталось на борту

Літак авіакомпанії Ryanair, що виконував рейс із Севільї до Манчестера, оголосив про надзвичайну ситуацію — встановив код транспондера 7700 — приблизно за 20 хвилин до посадки.

Причиною стало раптове погіршення стану здоров’я одного з пасажирів. Медичні працівники надали допомогу одразу після того, як літак успішно приземлився.

Як повідомляє видання The Mirror, інцидент стався на борту Boeing 737-800 (реєстраційний номер EI-DWX), що виконував рейс RYR56QH з Іспанії до Великої Британії. Приблизно за 20 хвилин до запланованого прибуття екіпаж активував код надзвичайної ситуації 7700.

Попри оголошену надзвичайну ситуацію, літак продовжив рух за маршрутом і благополучно приземлився в аеропорту Манчестера. На злітно-посадковій смузі вже чекали медичні бригади, готові надати пасажиру невідкладну допомогу.

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За даними сервісу Flightradar24, літак мав вилетіти із Севільї о 20:20 за місцевим часом, проте фактично злетів о 21:33. У Манчестері він приземлився о 23:30.

Представник Ryanair підтвердив, що для одного з пасажирів на борту було викликано медичну допомогу.

"Під час польоту одному з пасажирів стало зле, тому екіпаж заздалегідь запросив медичну допомогу; після прибуття літака до Манчестера на нього вже чекала медична бригада", — цитує представника авіакомпанії The Mirror.

Код 7700 — це універсальний сигнал транспондера, який пілоти активують у разі надзвичайної ситуації або технічних проблем, що потребують негайного реагування наземних служб. Це не завжди свідчить про критичну небезпеку для самого літака. Часто це стандартна процедура безпеки, що застосовується, наприклад, у випадках погіршення стану здоров’я пасажира чи члена екіпажу, виникнення незначних технічних несправностей або для отримання пріоритету при посадці.

Нагадаємо, літак компанії з Індії, який прямував із Патни до Лакхнау, на висоті 5 тисяч метрів футів потрапив у негоду і витримав удар блискавки.

Крім того, Boeing 777 подав сигнал лиха над Ірландією. Літак був змушений перервати політ і повернутися до аеропорту Хітроу.