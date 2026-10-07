Boeing 777 подав сигнал лиха над Ірландією: що сталося в літаку

Літак авіакомпанії British Airways, що виконував рейс із Лондона до Чикаго, був змушений перервати політ і повернутися до аеропорту Хітроу через технічну несправність. Під час прольоту над Ірландією на висоті 11 400 метрів у салоні літака Boeing 777 опустилися кисневі маски, але завдяки оперативній реакції екіпажу вдалося уникнути паніки.

Інцидент стався приблизно через годину після зльоту. Капітан негайно знизився до безпечної висоти — нижче 3 000 метрів (10 000 футів) — подав сигнал лиха та разом із другим пілотом розвернув літак у бік Англії, пише Blikk.

За словами пасажирів, безпосередньо перед тим, як опустилися кисневі маски, відчувалася турбулентність, що викликало короткочасну плутанину в салоні. Однак завдяки суворому дотриманню інструкцій ситуацію швидко вдалося вирішити.

Один очевидець повідомив, що поки пасажири намагалися знайти вільні маски, капітан уже оголосив про зниження до безпечної висоти, на якій додатковий кисень більше не був потрібний. Пасажири відзначили високий рівень професіоналізму екіпажу та підкреслили, що саме швидке зниження було майже непомітним.

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Зазначимо, що швидке зниження нижче 10 000 футів та передача аварійного коду 7700 є стандартними процедурами у разі декомпресії або технічної несправності. British Airways підтвердила, що екіпаж суворо дотримався протоколу і що літак успішно та безпечно приземлився в Лондоні. Авіакомпанія поки що не оприлюднила точні причини несправності.

Нагадаємо, після сигналу SOS над Атлантикою зник медичний борт з людьми.

Крім того, пасажир рейсу Flydubai з Дубая до Тель-Авіва Янів Хаюн, який допоміг знешкодити нападника під час ранкового інциденту 30 вересня розповів, як увірвався до кабіни та зумів вирівняти літак.